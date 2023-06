«Me sentí muy feliz, la gente fue muy tierna conmigo, besos, abrazos, enhorabuenas y, sobre todo, tantos mensajes de Whatsapp de gente que no pudo estar pero me decía, ‘te mereces eso y más, Celsín’». Así de contentó se mostró este domingo el cronista oficial de Teverga, escritos y periodista, Celso Peyroux, tras el descubrimiento de la placa que da su nombre al salón de actos de la Casa de Cultura de San Martín de Teverga.

La distinción fue aprobada por unanimidad en el Pleno a propuesta del equipo de gobierno y refrendada por más de 50 asociaciones. Y partidos y colectivos estuvieron presentes en el gran día, Peyroux, acompañado por más de un centenar de personas, que acudieron para arroparle en una jornada tan feliz y satisfactoria para él tras la inauguración, el pasado mes de abril, de la muestra que repasa sus 55 años de actividad periodística en LA NUEVA ESPAÑA. Una muestra que incluye crónicas, artículos y fotografías y que, según anunció este domingo, permancerá abierta durante todo el mes de junio.

En el acto, intervino su nieta de 10 años, Luz Calleja García, quien leyó ante el público la carta dirigida a su abuelo por los Reyes de España. «La gente no me creía y ahí está», dijo Peyroux, quien señaló que su querida nieta «leyó de maravilla». Él, por su parte, agradeció a todos su presencia y al pueblo de Teverga el gesto de poner su nombre al salón de actos del equipamiento cultural. Por ello, no quiso dejar de mentar a «otros humanistas» que le precedieron como Mino Fuenteseca, Laudi García, Juan Antonio Brañas o José Luis García Arias. «Es extrapolable a todos ellos y más», señaló.

El acto lo cerró la alcaldesa de Teverga, María Amor Álvarez Ardura, para quien este será uno de sus últimos actos institucionales con el cambio de mandato. Hubo una gran ovación para dar calor a Peyroux, un gran amante de su tierra tevergana, que siempre lleva con orgullo allá donde va. «Ha sido un día hermosísimo y me decían que en Teverga va a tardar muchos años hasta que haya una persona como yo».

Desde este domingo, el nombre de Celso Peyroux reina en el espacio cultural tervergano.