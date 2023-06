Se cumplen los pronósticos. Tras un sinfín de rumores que dejaban entrever un posible pacto entre PSOE y PP, parece que ese acuerdo no ha llegado a buen puerto. Según aseguró ayer a este periódico el candidato popular, Eduardo Muñiz, su grupo votará hoy por sí mismo, lo que deja vía libre para que Ángel García, candidato de Convocatoria por Carreño (coalición formada por Izquierda Unida y Somos Carreño), sea finalmente alcalde tras ganar las elecciones y hacerse con siete concejales. El Pleno está convocato a las 13.00 horas.

Esta decisión pone fin a un mar de dudas y a una jornada marcada por la incertidumbre. Los rumores que ayer se extendieron rápidamente por la capital carreñense hacían temer lo peor a los militantes de IU y Somos, que durante horas creyeron haber perdido la alcaldía que habían ganado en las urnas. Para ellos, un acuerdo PSOE-PP solo vendría a demostrar que "Amelia Fernández está dispuesta a pactar con quien sea para mantenerse en el cargo pese al deseo de los carreñenses. No hace mucho tiempo, en el Pleno del Ayuntamiento, aseguró que no tenía ningún apego al sillón. Los hechos demuestran lo contrario. No le importa traicionar sus propios principios –si los tiene– ni a los vecinos", criticaron duramente desde la coalición de izquierdas.

Finalmente, sus temores parecen quedarse solamente en eso tras la decisión del PP de votar por su propia candidatura. "Es cierto que tuvimos contacto tanto con el PSOE como con Convocatoria por Carreño. Somos la tercera lista más votada y es normal que se pusiesen en contacto con nosotros. Por cortesía mantuvimos reuniones con ambos candidatos, pero nuestra postura siempre fue la de hacer lo mismo que en elecciones anteriores, votarnos a nosotros mismos", explica Muñiz.

El popular insiste que los rumores de que habían llegado a un acuerdo para firmar un gobierno de coalición con el PSOE son "totalmente un bulo. Nos ofrecieron cosas, pero nuestra postura siempre fue la misma", recalca. Así se lo trasladaron ayer a su militancia en una asamblea que duró varias horas. A su fin, fue el propio Muñiz quien se encargó de comunicarle su decisión a los otros dos candidatos. "He llamado tanto a Ángel como a Amelia para comunicárselo", afirma.

"Lo fundamental ahora, desde la oposición, es intentar hacer las cosas bien y trabajar por el bien del concejo. Apoyaremos las ideas que consideremos que sean buenas, vengan del partido que vengan, siempre que sean beneficiosas para los vecinos", asegura.

De cumplirse lo esperado, será la lista más votada, la encabezada por Ángel García, la que finalmente acceda a la alcaldía. Será a partir de ahora cuando "se inicie un proceso de diálogo y negociación con el resto de grupos municipales de cara a elaborar nuestra propuesta de gobierno municipal. Una propuesta que nos gustaría que contase con el mayor consenso posible".

El pasado 28 de mayo, los vecinos de Carreño apostaban con sus votos por un cambio en el gobierno local. La coalición entre IU y Somos Carreño lograba siete concejales, desbancando así al PSOE de la hasta ahora alcaldesa, Amelia Fernández, que perdía dos ediles. El PP, por su lado, consiguió cuatro asientos en el Pleno, uno más de los que tenía. Vox entra en la Corporación con un representante.