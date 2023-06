El PSOE de Nava considera «lamentables» las críticas del PP a las liberaciones y los sueldo del gobierno local. «Se menosprecia el trabajo que van a realizar los concejales y también se cuestionan las retribuciones que van a percibir con unas manifestaciones que no hacen más que contribuir al desprestigio de la política», subraya el alcalde, Juan Cañal.

A juicio del regidor, «la dedicación y responsabilidad que lleva aparejado el cargo tiene que ir acorde con las retribuciones y, en este caso, dos concejales percibirán brutos 1.800 euros mensuales€ y una edil 1.000€ euros». Se trata, añade Cañal, de importes que «no distan mucho de los que hace doce años fijaron Asturianistes, PP y Foro». «Si de porcentajes hablamos, el PP debe recordar que pactó en aquella ocasión una liberación parcial de 1.200€euros, un 20% superior a la que ahora aprobamos», señala el regidor. «No todo vale. No se puede engañar a los vecinos y decirles que no vale ahora lo que al PP le valió hace doce años, y bajo ningún concepto podemos admitir que su portavoz asegure que no se atienden las peticiones vecinales con el argumento de que no hay dinero», concluye Cañal.