El PSOE se apacigua en Bimenes

Con la celebración de la Fiesta de la Oficialidá del asturiano en Bimenes, ayer por la mañana, se apaciguan las aguas en el PSOE del concejo yerbatu. O eso se sostiene por parte de los implicados. La cita contó con la participación del presidente del Principado, Adrián Barbón, y con la presencia del único concejal obtenido por los socialistas en las últimas elecciones municipales, Jairo Ordiales, que dieron muestras de cordialidad y quitaron hierro a algunos roces con el regidor de Bimenes, el asturianista Aitor García.

Fue precisamente en el Pleno de investidura que se celebró en Bimenes el pasado día 17 cuando se produjo presuntamente un enfrentamiento entre el alcalde Aitor García, de Asturianistes por Bimenes, y César González, de la ejecutiva de la Agrupación Socialista de Oviedo, que había acudido a la investidura por su amistad con el concejal Jairo Ordiales. Al término de la sesión, según los testigos consultados por este periódico, Aitor García se hizo una foto con sus siete concejales y con el edil de IU, dejando fuera a Ordiales. González le pidió que volviera a retratarse con todos –los 9 ediles–, pero el Alcalde se negó según esta versión y empezó el lío, que según algunos testigos acabó con un empujón de Aitor García a César González.

Las tensiones vienen de atrás, con parte del partido en Bimenes molesto por lo que consideran una "falta de respeto" de Barbón y la FSA hacia el PSOE local, con acusaciones de un mejor trato a los asturianistas que a su propio concejal. Pero ayer en la celebración de la Oficialidá se escenificó un encuentro sin desencuentros, con el edil Jairo Ordiales saludando a Barbón y buenas palabras. "Del incidente no me enteré porque estaba fuera en ese momento, todo ha vuelto a la normalidad como no podía ser de otra manera; la relación con el presidente es buena", zanjó el edil, aunque se mantuvo a una distancia prudencial del resto de autoridades.

Barbón dejó claro que "la dirección local de Bimenes la encabeza Vanesa Montes y que yo sepa nunca ha habido ninguna queja por el trato de la dirección regional, la actitud es totalmente ligada a las posiciones de la comisión ejecutiva autonómica". Y por otra parte, recordó a los compañeros de Bimenes "un dato que no pueden olvidar, y es que la candidatura autonómica del PSOE que yo encabezaba superó el 51 por ciento de los votos en el concejo".

El alcalde, Aitor García, apuntó que "tras la campaña que sufrimos en Bimenes, que pasó de lo político para meterse en lo personal, las urnas fueron claras y los que quieren llevar al barro la política salieron embarrados; pueden quejarse todo lo que quieran". Y acto seguido todos se dirigieron a la carpa de una fiesta pregonada por la escritora local Blanca Fernández, quien no dudó en reclamar la oficialidad "tras tres generaciones a las que nos lo prometieron, y sigue sin hacerse realidad". "Son todo excusas. Menos amabilidad y más oficialidad", proclamó.

También hubo danza por la llingüa, y la actuación de "Os Pauliteiros" de Miranda de Duero, pueblo hermanado con Bimenes y donde se habla el mirandés como lengua oficial. Su teniente de alcalde, Nuno Rodrigues, anunció que elaborarán un manual para los colegios de esta localidad portuguesa en colaboración con Bimenes.