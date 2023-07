"San Esteban es mi tierra, mi casa, donde me siento cómodo y querido, donde la gente me para por la calle, me cuenta, me dicen que me parezco a mi padre, esa cercanía y comunidad es lo que significa para mí", dice el productor de televisión y espectáculos Nacho Fernández Jiménez, hijo del cineasta Tito Fernández, fallecido en 2006, sobre lo que siente por la localidad costera donde nació su progenitor, en Muros de Nalón, a la que siempre ha estado ligado. Siente un amor profundo por este pueblo, donde el próximo día 15, a las 22.00 horas, dará el pregón de las fiestas de Nuestra Señora del Carmen.

"Cuando me lo propusieron sentí un honor bestial y a la vez pánico escénico porque yo soy de estar detrás de las cámaras, no delante, pero creo que es importante porque, al margen de otras cosas que diga, volveré a tener la oportunidad de agradecer en nombre de mi familia las atenciones que el pueblo de mi padre tiene con él", afirma. En el anuncio de los festejos también animará a los vecinos a disfrutar de esos entrañables días, "aunque no hace falta explicar mucho a la gente que en la fiesta hay que pasarlo bien; si hay luces, música, cacharros y gente que quieres, hay que disfrutarlo, no queda otro remedio", asegura Fernández. Un pregón en el que la figura de Tito Fernández, quien fuera director, entre otros, de "Los ladrones van a la oficina" o "Cuéntame cómo pasó" estará muy presente. Contará, por ejemplo, que el cineasta jamás olvidó su pueblo "y había tres cosas muy importantes: en ‘Los ladrones van a la oficina’, el bar estaba en la calle San Esteban, la familia Alcántara de ‘Cuéntame’ también vivía en la calle San Esteban del barrio de San Genaro y, la última, siempre decía que todo lo que soñaba pasaba en San Esteban, daba igual lo que fuese, siempre estaba en San Esteban", avanza. Para el pregonero, San Esteban es la infancia, su referente en la vida que no ha dejado de visitar ni cuando vivió durante una década en México. La localidad es para él los paseos en barca por la ría con una prima de su padre o las visitas a la huerta de su tío abuelo Benito, "y a mí, que era un crío de ciudad, el huerto me parecía algo mágico". Además, como era capitán de máquinas, le llevaba por todos los barcos del puerto: "Tengo que decir que San Esteban era el sitio que más temía porque mis abuelos eran muy protectores y yo un trasto, pero tenía la suerte de tener a Benito". En la lectura del pregón estará acompañado por sus hijos y sus parejas, su esposa y su exmujer "y voy a ser abuelo en septiembre, mi nieta Lucía antes de nacer ya estará donde le corresponde, en San Esteban y en Asturias, donde con el tiempo aprenderá lo que es y significa". También aprovechará la visita estival para seguir trabajando en la Asociación Cultural Tito Fernández, fundada el año pasado, que tendrá su puesta de largo el próximo otoño con una exposición sobre la vida y obra del cineasta que dará paso en 2024 a cursos de verano de imagen y sonido y una beca de formación. Todo por Tito Fernández y un profundo amor a San Esteban.