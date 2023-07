"Salí entre los primeros y no sabía qué podía suceder, pero me salió bien y estoy muy contento". Palabras de campeón, de Wilkin Aquiles. Seguramente no es la primera ni la última vez que dice algo similar. Trabaja en la sidrería La Avenida, en Gijón, y este domingo se proclamó campeón del concurso del Festival de la Sidra de Nava, la prueba más potente y prestigiosa del campeonato asturiano de escanciadores. El segundo puesto fue para Salvador Ondó, de la sidrería Tierra Astur; y el tercero, para Jorge Vargas, de la sidrería La Montera Picona de Gijón.

Pero esto de ganar premios en concursos de escanciado no es nada nuevo para Wilkin Aquiles, quien ya ha sido tres veces campeón de Asturias, dos veces campeón del Mundo, y se ha llevado varios subcampeonatos. Ya suma dieciocho años trabajando como escanciador en sidrerías y tiene claro que es perentorio conservar la forma tradicional de servir el caldo regional "para sacarle su máximo rendimiento de sabor y aroma porque es imprescindible que rompa en el vaso para poder disfrutarla". Lo tiene tan claro como cuál es la clave de su éxito: "El secreto son mis clientes, que te piden buena sidra, y mi trabajo consiste en ofrecerles buena sidra y que la disfruten". La sidra desborda Nava: pregón de Nacho Manzano, bautizos sidreros y mucha gente incluso del extranjero En la categoría local del concurso naveto, reservada para camareros de sidrerías del concejo, el primer premio fue para Jeison Franco (Independiente); el segundo, para José Amador, de la sidrería Prida; y el tercero, para Ángel Martínez, de la sidrería El Plaza. El premio al mejor sub-25 se lo llevó Alexander Gabriel. Hubo 37 participantes en la prueba más aclamada del campeonato regional de escanciadores, que se desarrolló en una mañana animada con la música de la banda "Gaiteros del carbón", que tocaron el himno de Asturias durante el escanciado conjunto de los triunfadores al final de la prueba.