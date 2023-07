Manzano canta a la sidra: "Define y une a los asturianos"

El Festival de la Sidra de Nava comenzó con un mensaje de orgullo por la cultura tradicional y con una férrea defensa de la bebida regional como el producto que "une y define a los asturianos". Así abrió la cita el cocinero Nacho Manzano, quien leyó el pregón de la XLVI edición de esta fiesta declarada de Interés Turístico Nacional con la plaza de Manuel Uría llena de público, en la que el color verde de los pañuelos festivos lo inundaba todo.

"La sidra nos iguala, es la más integradora y plural, que nos hace ser mejores personas y dice muchísimu de todos los asturianos. Nos tenemos que sentir tremendamente orgullosos de nuestra cultura, la asturiana, que nos hace ser queridos y bien recibidos allá donde vamos", afirmó el chef trufando su discurso de palabras en asturiano, "muy feliz y honrau" de ser el pregonero de un Festival "sin el que no se entendería el verano en Asturias".

E Ayuntamiento de Nava hizo entrega de los premios a las mejores sidras, resultando Sidra Quelo DOP, de Tiñana (Siero), como la mejor de Asturias. En segunda posición se situó Sidra Foncueva, de Sariego, y tercera quedó "El Santu", marca de Sidra Canal (Gijón). Por lo que se refiere a la mejor sidra de Nava, ha ganado "Novalín", de Sidra Orizón.

En el pregón, Manzano apuntó a la sidra como la culpable de la buena fama de las gentes de la región en el trato directo, en el tú a tú: "Los asturianos caemos bien y la sidra es la causante principal de que esto sea así". Además, de dar buena fama y aprecio a los asturianos, para Manzano la bebida regional es el mejor fármaco contra la tristeza o el estrés, "cuando los días se vuelven cuesta arriba y uno anda con la moral un poco más baja de la cuenta y parece que todo se atraganta, hacer una parada, quedar con unos amigos, tomar unos culetes, es la mejor receta que conozco. No hay psicólogo en el mundo ni terapia que supere esto". La sidra es, afirmó, "alegría y bienestar que hace que un día torcido se endereche".

En el pregón, Manzano recordó como la producción de sidra ha estado siempre presente en su vida desde que era "un monicaco de apenas 6 años". Precisó que en uno de los comedores de Casa Marcial, uno de los restaurantes que regenta, "estaba el llagar y tres toneles, que yo por aquel entonces los veía grandísimos". De aquel tiempo le vino a la memoria el olor a sidra, el de la magaya, ver la evolución del caldo y sus trasiegos, vinagres en garrafones "con madres antigües que eran de una calidad increíble. A la hora de corchar yo llegaba de la escuela, azotaba el maletu y poníame a lavar les botelles a mano, era un momento muy emocionante".

Eso le hizo, dijo, ser un sidrero por naturaleza. Por eso ahora gusta de beber un culete a buena temperatura con tortilla, sardinas o un centollo. Y por eso, en su restaurante con estrellas han sido pioneros en encajar la sidra "sin ningún complejo y tratarla de tú a tú como un vino". Cuentan con más de 50 variedades, también internacionales, y eso le ha hecho valorar aún más la producción regional y, sobre todo, la del concejo. "Os puedo garantizar que la sidra de Nava ye diferente, tiene su propia personalidad muy singular, para un bebedor de sidra le ye fácil saber si una sidra asturiana ye de Nava". Una afirmación que animó el aplauso del público. También cuando el cocinero contó cómo se enamoró de la sidra siendo un adolescente en Gijón, a los 15 años, empezando a trabajar de pinche.

Por aquel tiempo, su jefe le acompañaba cada noche hasta casa, el famoso Vitorón de Gijón, para que fuera más seguro. Unas horas en las que el dueño siempre tomaba unas botellas escanciando con el vaso sobre la barra, con culetes pequeños y a menudo. "Yo al pocu tiempu perdí el miedu pa ir solo a casa, pero me quedaba con él por les noches a escuchar sus histories, pero mi objetivo real de quedarme, era que de cuando en vez me convidaba con un culete y a mí me sabía a gloria". Tanto que nadie renuncia a ella "ni la cambia por el mejor champagne".

El festival se hace mundial: madrileños, lituanos, rusos...

«Nava es el lugar perfecto para los amantes de la sidra y estas fechas son imprescindibles». Lo dijo ayer la gijonesa Belén Martino en uno de los días fuertes del Festival de Sidra de Nava. «Me encanta la sidra, pero no como para emborracharme. Ya probamos tres tipos y vamos a parar...», bromeó. Precisamente la degustación de diferentes caldos regionales fue uno de los principales atractivos de la jornada. Con entusiasmo habló Gracia, que disfrutó por primera vez de la fiesta de la sidra: «Me los estoy pasando muy bien». Desde Madrid, Esteban Novillo y sus amigos han hecho de las fiestas de Nava una tradición anual. «Hemos probado todos los tipos de sidra. El sector lleva tiempo defendiendo la Denominación de Origen y es importante darle el valor que merece», comentó. Pero el festival no solo atrae a asturianos y turistas nacionales, también es un imán para los extranjeros. Es el caso de Artiom Reminov, un lituano que lleva seis meses viviendo en Gijón. «Me enteré del festival a través de las redes sociales. Probé un tipo de sidra y me gusta bastante». Junto a él viajó Alex Ponicarov, originario de Rusia: «Allí hacía sidra, pero la verdad es que me gusta más la de aquí». El deseo de que la cultura sidrera asturiana sea reconocida como Patrimonio Mundial Inmaterial por la UNESCO fue compartido ayer por muchos asistentes al festival. Paloma López, una visitante de Ribadesella comentó: «La propuesta de Asturias a la UNESCO me parece genial, de hecho mi marido y yo hemos aportado nuestra firma para ver si al final ayuda a conseguir esto». Para ella, estas fiestas de Nava son una oportunidad única para disfrutar de la cultura sidrera pese a que es el primer año que viene. No obstante, no todo es beber sidra, mientras unos disfrutan del festival otros hacen posible la celebración. Es el caso de Rosa Del Mar Nieto: «Soy de Gijón y venimos aquí todos los años a trabajar en la empresa desfaciendo maíz. A ver si tenemos suerte y nos acompaña el tiempo». Pilar Vega, jefa del negocio, asegura que la sidra fomenta «el turismo, la riqueza y la economía» de Nava. «Nuestro fuerte es el torto de maíz porque somos alimento del paraíso natural. Es algo típico asturiano y nada mejor que acompañarlo con sidra», indicó

«La sidra es alegre y medicinal», afirma Fernando Canellada

La Cofradía Siceratores de Asturias nombró ayer como «embajador de la sidra» al periodista Fernando Canellada, subdirector de «La Provincia Diario de Las Palmas», del mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA, en el marco del Festival de la Sidra de Nava. Un reconocimiento que este naveto recibió agradecido y emocionado: «Como navetu me siento halagado y como bebedor de sidra recompensado». Canellada comentó que su única adscripción a una cofradía hasta ahora era a la de la Nuestra Señora del Carmen de Torazu, añadiendo desde este sábado la de Siceratores. «Es como poner una vela a Dios y otra al diablo como cuando hay que conjugar el placer y la continencia», dijo. «La sidra es vivaz, alegre y medicinal, así que espero alcanzar la gloria del alma y cuerpo con una cofradía de misa y otra de mesa», añadió. Durante el discurso que ofreció unió Asturias y Canarias, unas islas que situó como potenciales consumidoras de la bebida regional lo que, a su juicio, «resulta un desafío para las sidras asturianas y una gran esperanza para este novel embajador». Canellada también recordó a algunos de los asturianos afincados en Canarias como él dejando «sus señas de identidad en el periodo que un desértico archipiélago se transformaba en un paraíso turístico con seguro de sol». En su intervención, abogó por potenciar el sector sidrero «defender la calidad, las variedades, conseguir un desarrollo integral de la Denominación de Origen Protegida tras cumplir 20 años, que Nava debe relanzar su Museo y ejercer como capital de la sidra de Asturias, que la cultura de la sidra será Patrimonio Inmaterial de la Humanidad para la Unesco. No hay duda», concluyó.

A los bebés les gustó la sidra: ni berraron

«Hay que seguir con la tradición desde pequeños», afirman los padres de los diez niños que participaron en los primeros bautizos con bebida regional