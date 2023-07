El pintor moscón afincado en Avilés Amado González Hevia, "Favila", recibirá mañana, viernes, el título de hijo predilecto de Grado. Será a las 19.30 horas en la Capilla de los Dolores, tras otorgársele esta distinción en el Pleno municipal en el año 2018. La pandemia retrasó hasta ahora un homenaje que recibe con especial cariño. La asociación de pintores "ArtGrao" lideró la propuesta de la candidatura, que ha sido apoyada por otras 36 asociaciones del concejo.

–¿Qué supone para usted recibir esta distinción?

–Es una distinción muy emocionante, porque considero que se trata de un reconocimiento muy importante. Que en tu tierra seas distinguido con el título de hijo predilecto es un gran honor, pues al fin y al cabo por encima de la trayectoria profesional se premia lo humano. Me hace sentir querido por mis propios paisanos.

–El respaldo a la propuesta ha sido muy importante.

–Creo que sí, fue unánime y es muy de agradecer. Además se viene a sumar a otras distinciones que estoy recibiendo últimamente como la de socio de honor de las Cofradías de Semana Santa de Avilés, o el premio Avilesino del Año, pero que esto te lo den en tu tierra es algo que toca muy en el corazón. El toque de cercanía y de sentimiento materno es el que hace diferente este galardón.

–¿Cómo se consigue ser profeta en la propia tierra?

–Yo creo que es porque vivo fuera (risas). Lo digo en broma, pero a veces si resides en el lugar en el que estás habitualmente, donde tienes los amigos, si pateas a diario ese lugar, suele pasar que la gente no te ve de lejos, saben que estás siempre y eres uno más. En cambio la perspectiva que te da vivir fuera, en mi caso en Avilés, aunque vengo mucho por Grado y me siento muy moscón, el hecho de que te vean a cierta distancia, contribuye. Y debo añadir que hay mucha gente en Grado que lucha por el pueblo, que se molesta por él y que a lo mejor no tienen este reconocimiento siendo merecedores de él. Y yo tampoco me siento mejor que nadie por haberlo conseguido, aunque estoy orgullosísimo.

–¿En qué proyectos anda?

–Estamos pintando en Grado y tenemos un proyecto que paró la pandemia y que parte del antiguo mercado de la villa, diferenciado por zonas para recordar los diferentes productos que se vendían, como leche, gallos y gallinas, burros, castañas y frutos secos en la plaza de la iglesia... Queremos pintar en los muros de estos diferentes espacios para recordar a los vendedores de entonces y hacerles un pequeño homenaje. Acabamos de terminar la obra de la lechera, con un gatín lamiendo la leche que cae.

–¿Algún proyecto personal?

–Tengo la idea de ir a exponer a Florida, un proyecto que se suspendió en varias ocasiones y que ahora parece que va a salir adelante, pero no puedo concretar mucho más. Será con el fotógrafo de Avilés Nardo Villaboy el año que viene.

–¿Cómo ve el mundo artístico en Asturias ahora mismo?

–Veo mucho movimiento, aunque yo me muevo poco. Pero sí noto que en Avilés y otros núcleos se hacen cosas nuevas. El arte es un contrapeso y en las épocas de crisis es cuando el artista reacciona.