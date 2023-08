Una oda a la lectura, al amor por los libros y al importante papel que las bibliotecas juegan en el fomento e impulso de la cultura en un pueblo. Eso promete ser el pregón de las fiestas del Cristo de Candás, que este año correrá a cargo de Carmen Dintén Sánchez, más conocida como Marusca. La responsable de la biblioteca municipal Carlos González Posada abrirá el programa festivo el próximo martes 12 de septiembre, en un acto que tendrá lugar en el teatro Prendes.

"Cuando me llamó Ángel (el alcalde) se me pasó por la cabeza decirle que no, al final es una responsabilidad. Pero cuando lo piensas en frío no te queda otra que agradecerlo porque es todo un honor que te tengan en cuenta. El pregón es muy importante para la gente de Candás", afirma Dintén.

Marusca, destacan en el gobierno local, ha sido fundamental para "conseguir que hoy Candás, y Carreño, dispongan de una biblioteca ejemplar, un pilar básico de la cultura de nuestro concejo". Aunque en un primer momento ese no iba a ser su desarrollo profesional. La perlorina estudió Geografía en la Universidad de Oviedo, si bien "siempre me gustaron los libros y la lectura, así que a la hora de buscar una salida profesional las bibliotecas fueron una clara opción".

Su idea inicial era preparar las oposiciones como ayudante de la biblioteca de la universidad, pero al convocarse la plaza de Candás, de su pueblo natal, no dudó en presentarse. Una decisión, asegura, de la que no se arrepiente.

Marusca aprobó las oposiciones en 1986. Desde entonces son muchos los cambios que se han producido en su profesión. "A lo largo de todos estos años el concepto de biblioteca ha cambiado mucho con la informatización de fondos, las actividades de fomento de la lectura, los talles infantiles... A todo nos hemos ido adaptando la biblioteca y el personal", asegura. Ahora, tres treinta y siete años prepara su jubilación. Un adiós que dirá dejando atrás una importante impronta en la cultura local, durante su gestión hubo un traslado y dos ampliaciones, y un pregón del Cristo que seguro no olvidará.