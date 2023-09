Tres encapuchados asaltaron la madrugada del jueves la administración de Lotería de Candás, reventaron dos puertas con cristales de seguridad y se hicieron con un suculento botín en efectivo. Además, robaron las bonolotos, primitivas y décimos de Navidad abonados. Es decir, de aquellas personas que los reservan semanal o anualmente. “Es una barbaridad. El susto se me va a tardar en pasar”, reconoce su propietario, Helio García.

El candasín fue consciente del robo a primera hora la mañana, cuando llegó a abrir el local y se encontró con una patrulla de la Guardia Civil. “Ya estaban esperándome porque alguien avisó”, explica. Fue al comprobar los daños cuando se le cayó el alma a los pies. La puerta exterior estaba totalmente reventada, al igual que la interior, que separa la zona de la clientela del pequeño rincón desde donde él atiende.

“Para romper estos cristales, que son de seguridad, tuvieron que estar tiempo. Tuvieron que hacer más ruido que en una discoteca”, opina. A pesar del estruendo, los asaltantes lograron entrar en el interior sin que nadie los detuviese, haciéndose con una caja fuerte con dinero en efectivo y con las papeletas de los abonados. El local cuenta con cámaras de seguridad que grabaron todo lo sucedido y que han sido puestas a disposición de la Guardia Civil

“Solo pido que devuelvan lo de los abonados porque no pueden hacer nada con ello. Todo va con un número de serie y si por casualidad tocase al ir a cobrarlo tendrían que presentar el DNI”, explica. Para él esto es lo peor. “Se hayan llevado algo que no es mío. Con el dinero tenían suficiente, no tenían porque llevarse las primitivas y las bonolotos. Que me roben a mi me da igual, pero no a mis clientes”, afirma. Por eso, hace un llamamiento a los ladrones: “Que lo devuelvan. Pueden dejarlo en la puerta, en el portal… Donde quieran, pero que me lo hagan llegar”.

Esta no es la primera vez que asaltan la administración lotera. “Hubo una ocasión en la que reventaron una de las ventanas, pero un vecino lo escuchó y salió a llamarles la atención. Se fueron corriendo, fue todo un héroe”, agradece.