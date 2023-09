Las fiestas de El Cristo y El Valle de Pravia quedaron anunciadas por partida triple. Luis Manuel Suárez Yebra (Sito), José Manuel Barreal San Martín y Jaime Espolita García pregonaron en nombre de la Hermandad "Pico Cueto" los festejos con recuerdos de la infancia, un repaso a algunas de las industrias y comercios del siglo XX, algunas reivindicaciones y mucho amor por la villa praviana. Fue un pregón a tres bandas "para hacerlo más ameno, variado".

El primero en intervenir fue Suárez, quien recordó los años jóvenes del grupo de amigos en los años 50 y 60 del siglo XX. Tardes en los parques de la Rosaleda, Sabino Moutas y la esquina del Café de Lalo, "allí nos contábamos nuestras cosas, hicimos nuestras primeras fotos y también nos refrescábamos". En verano tocaba la playa de Aguilar y la peña del Viso en el río Narcea. Por las noches de romería, "nuestra principal diversión". Y al final del estío, las fiestas de El Cristo, "lo máximo para nosotros".

Además, en su pregón "y fuera de guion", expuso algunas de las cosas que no le gustan y otras que le gustarían de la villa praviana. Entre ellas, que La Azucarera "lleva años inacabada y sin uso", locales comerciales cerrados o edificaciones "en estado semirruinoso". En el futuro quisiera "ver grúas en solares vacíos", una zona peatonal o una senda hasta Cañedo.

El siguiente fue Barreal, quien explicó lo que une a la Hermandad "Pico Cueto": "Una añoranza que nos trae imágenes, recuerdos, rostros y situaciones que nos acompañaron y aún acompañan en el camino que se inició en un momento de la vida que, en otro momento, se evoca para al menos saber de dónde venimos y, si es posible, a dónde vamos". De la infancia recordó los juegos al pío campo, al escondite, a policías y ladrones, a mula, cuchillo, las chapas "con masilla y cristal y los cromos de ciclistas recortados para la ocasión". Sin olvidar "la monarquía futbolística" en el patio de las Escuelas Nacionales y el Colegio San Luis, donde compartieron aulas.

Barreal, que llegó a Pravia con 9 años, consideró también que los dos aspectos de la fiesta, lo religioso y lo profano, "nos sensibilizan y nos ponen en contacto con valores como el respeto, la empatía, la humildad o la solidaridad".

Por último intervino Espolita, avilesino de nacimiento pero criado en Pravia, también con recuerdos de cuando eran chavales, tiempos en los que "no había móviles ni tablets ni ordenadores, pasábamos la mayor parte del tiempo en la calle jugando, sin preocupaciones". En la villa pasó los primeros 24 años de su vida hasta que el trabajo le llevó lejos de Asturias. "En 1989 regreso y me encuentro con esta hermandad ya creada y a la que me uno para compartir recuerdos y amistades", dijo. Unas reuniones en las que recorren de nuevo las calles de Pravia con memorias y nostalgia.

Todos tuvieron un recuerdo para los miembros de "Pico Cueto" que ya no están. "Algunos murieron jóvenes, enamorados también de Pravia, a los que echamos tanto de menos en nuestras reuniones", afirmó Espolita. Con su pregón, las fiestas quedaron inauguradas en la villa praviana.