Las familias de la escuela de Logrezana dejan de llevar a sus hijos a clase de manera "indefinida"

Las familias del colegio de Logrezana, en Carreño, han decidido dejar de llevar a sus hijos a clase "indefinidamente". Exigen que la Consejería de Educación restituya en el puesto de director (y maestro de Primaria) David González, responsable del centro durante los últimos años y que, defienden los padres y madres, había logrado poner en marcha un proyecto "consolidado y continuista".

González venía ocupando el cargo a través de una comisión especial de servicio, una fórmula que le permitía seguir en el colegio a pesar de no tener adjudicada la plaza. El año pasado, con motivo del centenario del centro, la consejera, Lydia Espina, se "comprometió con las familias" a que la situación siguiese así. El problema llegó unos meses más tarde, cuando comprobaron que la plaza había salido a concurso.

Las familias rechazaron por completo esta decisión, protestando en varias ocasiones, pero acabaron resignándose a aceptarla. Las aguas volvían a estar en calma. Hasta hace dos semanas, cuando se les informó que la persona que había resultado adjudicataria de la plaza, nueva directora, había cogido "una baja larga". Fue la gota que colmó el vaso. "Esto es una tomadura de pelo y una vergüenza. Nos dijeron que sacar la plaza a concurso daría estabilidad al centro y es todo lo contrario", aseguran las familias.

"Pasamos de tener un proyecto consolidado a encontrarnos con una plantilla de profesores totalmente nueva. Encima, no cubrirán el puesto de director hasta la semana que viene, por lo que pretendían dejar a nueve niños solos con una persona (lunes y martes el docente de Inglés, y jueves y viernes la de Infantil)", explica el colectivo.

Ante esta situación, que consideran "inadmisible", las familias han tomado la drástica decisión de dejar de llevar a sus hijos a clase indefinidamente. "Ya nos pisaron una vez, no va a pasar dos", aseguran.

Fuentes de la Consejería de Educación explican que "el director, que tiene plaza en otro centro educativo, tendría que haber solicitado esa plaza de maestro de Primaria y no lo hizo". "Al no haber concursado tiene que regresar a la que le pertenece en propiedad. No existe ningún procedimiento legal para quitar esa plaza a quien la ha obtenido de manera justa", añadieron las fuentes.

Según el Principado, al ser conocedores de la baja de la nueva directora se propuso a González la sustitución mediante una comisión de servicio que duraría hasta que dicha persona pudiese incorporarse a su puesto de trabajo, pero este pidió estar al menos dos años, lo que "legalmente no es posible porque sería duplicar plazas".

"La directora dejó totalmente organizado el funcionamiento del centro antes de quedarse de baja. Su plaza saldrá ofertada este martes en la segunda convocatoria del año. Se adjudicará el jueves y el interino podrá incorporarse el lunes", añadió la Consejería.