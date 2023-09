Noreña tiene la mejor receta: "Gochu, amigos y sidra"

"En Noreña el gochu sabe como en ningún sitio", afirmó este sábado la joven Cristina Abad tras dar bocado a una porción del cerdo asado que se probó en los jardines del Ayuntamiento de la Villa Condal, donde se repartieron 1.500 raciones en base a los 400 kilos de carne que se prepararon. Fue un multitudinario Día del Gocho de las fiestas del Ecce Homo que da paso este domingo a la jornada grande de los festejos locales, con la solemne eucaristía y procesión de regreso de la imagen de "El Santu" desde el templo parroquial, donde se celebró la novena, a la capilla de La Soledad.

Los grupos de amigos y familias desplegaron mesas y sillas en el recinto para disfrutar del almuerzo al aire libre, que acompañaron con otras viandas tradicionales como tortillas y empanadas. Lo que no faltó fue la bebida regional: "Gochu, amigos y sidra, no hay mejor combinación", señaló Rubén Rodríguez mientras su hermano, Mario, echaba un culete cuando hacían cola para recoger su ración de comida.

La tradición chacinera de Noreña se nota. El gochu asado estaba delicioso, según apuntaron los comensales. Como Lucía Fonseca, que afirmaba que para saber de verdad cómo de bien sabe el gochu "hay que venir a Noreña a probarlo". Su grupo lo demuestra, son noreñenses pero viven fuera y nunca jamás se pierden los días centrales de las fiestas del Ecce Homo como son el reparto del gochu y la procesón de "El Santu".

Con un fuerte arraigo en la Villa Condal, también estaba Silke Lombardero, de Bilbao y padre noreñense. Su hija Laia, de tan solo dos meses de vida, se estrenó por todo lo alto el Día del Gochu: "Ya no tengo aquí a nadie desde que murió mi bisabuela, pero siempre vengo todos los años con la cuadrilla de mi padre, que él sí que viene mucho más a Noreña porque no aguanta de año en año como yo", explicó Lombardero, quien quiere que sus dos hijas – también la mayor, Amaia– se vinculen con Noreña como ella.

Hasta la Villa Condal llegaron también gentes de otros lugares, invitados por vecinos de la localidad, como el palentino César Burgos, que no falta ningún año "porque me tratan muy bien y se come mejor, es un día imperdible cada año".

Desde Gijón, las amigas Lourdes Gómez y Marisa Soler se estrenaron en esta festividad. Y el resultado final ha sido de sobresaliente: "Ya vamos por la segunda botella de sidra, así que podemos decir que lo estamos pasando muy bien; el cerdo estaba riquísimo, y ahora nos vamos a tomar un café con pastel para rematar", dijo Gómez, con el convencimiento de que en 2024 repetirán en las fiestas de Noreña.

Entre los asistentes al reparto del gochu asado también hubo muchos grupos de jóvenes del concejo que se han emancipado ya de los cenadores de los padres para disfrutar del festejo de manera independiente, como es el caso de la pandilla de Álvaro Montalvo, en plena degustación del plato. "Está buenísimo, a este gochín de Noreña no lo iguala nadie, esto no lo hay en otro sitio igual", opinó. El joven también destacó que las fiestas del Ecce Homo son "las mejores de la comarca por la familiaridad que hay y el buen ambiente, son unas fiestas que dan ganas de vivir".

Además, pese a la amenaza de lluvia, el cielo respetó las horas centrales del día para permitir a los noreñenses disfrutar del Día del Gochu al aire libre, aunque también muchos optaron por llevarse la comida a casa. "Procuramos contribuir a la fiesta, hacerlo en la calle creo que es importante; mañana (por hoy), ya es más familiar en casa" , explicó Blanca Antón, rodeada por toda su familia, incluida su madre, la gijonesa Agustina Ferrer, con mucho ritmo tras el almuerzo al que siguió una tarde con actuaciones musicales y que se cerrró por la noche con una verbena.

Este domingo se celebrará el día grande de los festejos con la subida del Ecce Homo a la capilla de La Soledad. La jornada comenzará con una diana floreada y alborada de morteros, y a las 12.00 dará comienzo la eucaristía en la iglesia parroquial de Santa María, previa al inicio de la procesión.

A mediodía, "DJ SRTA. Mekka" animará el vermú y por la tarde habrá fútbol, un espectáculo familiar, verbena con el grupo "Cayenna" y el pasacalles nocturno "Sucumba" a cargo de la compañía "Troula". Noreña está en plenas fiestas.