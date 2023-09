Si las fiestas del Ecce Homo han sido este año un éxito de público en cada una de sus citas, la traca final de ayer no desmereció en absoluto. La Villa Condal cerró sus fiestas grandes con el esperado desfile de carrozas, que cada año demuestra ser un torrente de imaginación por parte de un buen puñado de vecinos que dan lo mejor de sí para deleite de todos.

Puntualmente, acompañados de la banda de música y de varias charangas, así como de una banda de gaitas, la comparsa hizo su salida desde la plaza de la Nozalera para arrancar el aplauso y la admiración por lo original de su puesta en escena.

Así, el villano Gru desfiló con un ejército de Minions dispuestos a hacer diabluras entre los presentes, bien ataviados con sus cuerpecillos amarillos, mientras un equipo de monstruos y criaturas fantásticas sembraban el terror. La niña del exorcista desfiló en su cama, acompañada de varios pequeños zombis pertrechados con motosierras, un hombre sin cabeza y un payaso diabólico dispuesto a cortar cuellos.

Un comando de Barbies con todos su accesorios, autocaravana y todo, llevaron su coreografía en un mundo de rosa por el centro de la localidad, mientras que la creación titulada "Producciones Rebollín" sacó a la calle lo mejor de los musicales de todos los tiempos, con varios números interpretados en directo a modo de casting ficticio, jurado incluido.

Un grupo de chicas dio vida con todo lujo de detalles a pequeños "gags" de obras tan conocidas como "West Side Story", "La La Land", "Dirty Dancing", "Jesucristo Superstar", "Sonrisas y Lágrimas", "Mamma Mía", "Grease" o "Mary Poppins", con atuendos elaborados para la ocasión con precisión cinematográfica y hasta con atrezzo para acompañar las actuaciones.

No se quedó atrás la creación de La televisión ochentera", un completo repaso por algunas de las series y programas que acompañaron a los españoles hace 40 años. Así, desfilaron por Noreña números de gimnasia como los protagonizados en la tele por la mítica Eva Nasarre, o los protagonistas de la serie infantil Pippi Calzaslargas, Heidi y su abuelo en las montañas de Suiza, acompañados por su fiel perro Niebla, y una completa representación de la pandilla de Verano Azul, con bicicletas y guitarras para cantar sus míticas canciones.

Michael Knight hizo una breve aparición para llamar al Coche Fantástico, aunque finalmente no apareció, y los payasos de la tele preguntaron a pleno pulmón aquello de "¿Cómo están ustedes?", antes de recibir la inquietante visita de los personajes de "V", la serie en la que unos visitantes del espacio exterior que en realidad eran lagartos aterrizaban en la Tierra para conquistarla. Diana incluso se atrevió a zamparse un ratón, como hacía en la tele, aunque en este caso fue de peluche.

Félix Rodríguez de la Fuente recordó a los más pequeños cómo se explicaba la naturaleza en la pequeña pantalla, y Rafaella Carrá vivió un "revival" al ritmo de "Explota mi corazón". El colofón lo puso una recreación al detalle de el "Un, dos tres" en el que no faltaron doña Ruperta, Mayra, la azafata Kim, los concursantes y, cómo no, las Súper Tacañonas. La pregunta a los jugadores fue sencilla, pero hubo error en la respuesta. A 25 pesetas por respuesta acertada, productos derivados del gochu. Y "no puedes ser vecino de la Villa Condal si crees que la cecina sale de este animal", espetaron las jueces implacables del concurso.

Cientos de personas se asomaron a las calles del centro para disfrutar de una jornada de sol y diversión, con reminiscencias del mejor pasado y muchas ganas de dar por cerrados los festejos locales con el mejor sabor de boca: el de la imaginación y las risas del público.

Baile y caldo en los jardines del Ayuntamiento para despedir las celebraciones hasta 2024

La última sesión de las celebraciones del Ecce Homo tuvo como colofón festivo el tradicional Baile del Caldo, una cita que los más veteranos recuerdan "de toda la vida, desde que tenemos uso de razón", y que recibe su nombre del hecho de que a altas horas de la noche se repartía caldo a los bailarines, para reponer fuerzas hasta bien entrada la noche. Este año se ha retomado la cita en los jardines del Ayuntamiento, como se hacía siempre, aunque décadas atrás este cierre de fiesta tenía lugar de martes. Con todo ello se han dado por cerradas unas semanas intensas, que comenzaron con la multitudinaria procesión nocturna de la "Bajada del Santu", el traslado de la imagen del Ecce Homo desde su capilla hasta la iglesia parroquial para la celebración de su novena.

Posteriormente se han sucedido las jornadas festivas con citas de tanta solera como el pregón que da el pistoletazo de salida, a cargo de la asociación local por la inclusión Adepas; la proclamación de las reinas de las fiestas, que ayer también desfilaron en su propia carroza por las calles de la villa; el Día del Gochu, con reparto de comida para todos los asistentes, o el día del socio, que hubo de celebrarse a techo por la lluvia. A todo ello se ha unido la semana cultural, con representaciones de teatro a cargo de los grupos Teatro Carbayín, El Hórreo, Rosario Trabanco y San Félix de Valdesoto, que la lo largo de los últimos días han despertado la hilaridad de los asistentes, en las sesiones celebradas hasta este mismo viernes en la Casa de la Cultura de Noreña. El balance del gobierno local tras todos estos días de fiesta es "muy bueno", por la gran cantidad de público y los buenos momentos vividos.