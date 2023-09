Camoca es tierra de nueces. La parroquia maliayesa celebra este domingo su feria anual, recuperada hace veintidós años por la asociación de vecinos y que en esta edición duplica el número de puestos. Habrá, en total, catorce estands destinados a la venta del fruto seco, y otros once de artesanía. "Este año con la seca, las nueces vinieron primero, pero son de muy buena calidad. Parten solas", aseguran los vecinos.

Todas las casas de la localidad tienen al menos un nogal, o dos, aunque reconocen que "conlleva mucho trabajo. Tienes que podar, limpiar, pañarlas, seleccionarlas...". Y, por desgracia, pelear con los jabalíes. "Este año, con las batidas que hicieron, parece que hay menos ejemplares, pero aún así todavía quedan, y encima las nueces les encantan. Todos los días hay que ir a recogerlas, porque si esperas sabes que al siguiente ya no van a estar", afirma Carmen Menéndez.

La feria, que se realiza en el entorno de la iglesia, comenzará en torno a las once de la mañana, aunque el pregón no será hasta una hora después. La organización ha decidido contar este año con el escultor Pablo Maojo, "que reside muy cerca de aquí, en San Pedro de Ambás", y que toma el relevo de Fernando Amandi, de la empresa Los Caserinos. Paralelamente se realizará el concurso para elegir la mejor nuez con un jurado profesional. No habrá, en cambio, el tradicional concurso de postres. "Somos poca gente y no podíamos hacerlo todo en un mismo día, es demasiado" explican.

Los participantes de la feria llegarán de distintos rincones de Asturias. Habrá vendedores de Villaviciosa, pero también de Siero, Colunga e Infiesto. El año pasado el kilo de nueces rondó los siete euros. "Hubo pocas y se acabaron muy rápido. Al final son cosechas pequeñas, no vienen grandes productores. La mayoría trae un saco o dos, el que más cuatro", recuerdan los vecinos. En esta ocasión, además de los puestos agroalimentarios, el público podrá adquirir productos artesanas elaborados con cuero, vidrio... Para facilitar la llegada de los visitantes, la organización habilita un prao al lao de la fiesta para el aparcamiento.

La feria del lino y la nuez de Camoca ha sido un referente durante siglos. La primera referencia escrita data de 1615, aunque lo más probable es que "fuese muy anterior", según opina el cronista oficial de Villaviciosa, Miguel González Pereda".

Su gran calidad, con un grano muy sabroso y muy fácil de pelar, hace que se trate de un producto muy reclamado. "Venían peregrinos de todos los rincones de Asturias. Incluso llegaron a venir vendedores de Castilla a hacer aquí sus transacciones", destacan.

Con el paso del tiempo acabó perdiendo auge hasta llegar a desaparecer durante una temporada. Hace veintidós años los vecinos decidieron recuperarla y desde entonces ha hecho todo lo posible por volver a darle el lustre que se merece.

Lo que no han logrado recuperar los vecinos es la presencia del lino. Si bien la organización pone algunas piezas para decorar la fiesta, ya no existe en la localidad nadie que se dedique a trabajar este tipo de material, que llegó a ser encontrado en la excavación del castro que se realizó en 1992. "Dicen que en algunas zonas todavía se pueden ver algunas plantas silvestres, pero ya no queda ninguna artesana. Sí que se mantiene la toponimia y el nombre de muchos praos recuerda a aquella época", dicen.