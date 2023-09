Bandadas de cuervos se lanzan contra casas, ventanas y coches de Peñaullán, en Pravia

Bandadas de cuervos están causando estragos en el barrio El Palacio de Peñaullán, en Pravia. Desde la pasada primavera los pájaros atacan las ventanas y cristaleras de las casas, así como las lunas de los vehículos generando múltiples daños. Esta situación solo afecta a un grupo de casas del citado pueblo y sus vecinos están ya desesperados ante las constantes arremetidas que sufren sus propiedades a causa de los cuervos, mientras se cuestionan el origen del extraño comportamiento de estas aves.

"No sabemos qué les pasa, porque esto no ocurre en otras zonas del pueblo, es algo muy raro que no sucedió nunca antes. Tenemos las ventanas y los coches abrasados desde el pasado mes de mayo, que es más o menos cuando empieza este suceso. Andan rabiados y no se sabe por qué", explica Emilio Fernández, uno de los vecinos afectados por los ataques de los cuervos, en Peñaullán.

Los animales "sin ton ni son" comienzan a picar en los cristales de las ventanas y coches provocando en algunos casos su rotura. Algunas de las aves quedan heridas a causa de las embestidas contra los vidrios dejando los pollos de las ventanas llenos de sangre. "Es algo nunca antes visto", insiste Fernández. "El otro día estaba en casa oyendo un ruido metálico y cuando salgo eran ellos picando la ventana", añade.

En concreto son tres las viviendas afectadas por este extraño comportamiento de las aves que, según explica, si las espantan desaparecen por un tiempo, pero regresan al poco lanzándose contra los cristales con aún más virulencia. "Da igual lo que hagas porque siempre vuelven y luego es curioso que, por ejemplo, atacan más los coches rojos que los de otro color. El del chaval que vive más arriba lo tienen abrasado".

La situación ha sido comunicada al Ayuntamiento y al Principado de Asturias, que ha instalado unos globos especiales en las fincas afectadas para tratar de evadir a los cuervos, así como unas redes y jaulas: "También alguna señal, pero los globos duran dos días porque o los pican o se deshinchan", lamenta Fernández, harto de los ataques de los cuervos. "Encima luego vienen los técnicos y dicen que son cornejas y es porque los cuervos están protegidos y así no hacen nada. Siempre nos están buscando las vueltas con estas folixas de si es corneja o cuervo porque también nos pasa en las tierras de la veiga a la hora de pagar los daños".

Los vecinos esperan una pronta solución para dejar de reponer cristales en sus casas y daños en sus tierras.