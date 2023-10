La crisis yerbata del PSOE

La agrupación socialista de Bimenes, una de las más modestas de Asturias, está inmersa en una crisis que vive un nuevo episodio con la falta de actividad en la Casa del Pueblo, que abre una hora a la semana en San Julián de Bimenes. Una parte de los afiliados más veteranos denuncia que la agrupación ha sido "ninguneada" en los últimos años desde la dirección de la Federación Socialista Asturiana (FSA), a la que responsabilizan de proyectar una lista para las elecciones municipales del 28M que iba a estar encabezada por el alcalde asturianista, Aitor García, aunque finalmente no fraguó. También cuestionan la labor del único concejal socialista, al que apoyaron para ser candidato a la Alcaldía, y al que ahora achacan que la Casa del Pueblo no tenga apenas actividad. "No podemos ni entregar las fichas de nuevos afiliados", aseguran.

El PSOE, el partido hegemónico en el mapa municipal asturiano lleva más de dos décadas sin lograr la alcaldía de Bimenes. No es una plaza fácil para los socialistas asturianos que en 2002 incluso llegaron a expulsar del partido a Alejandro Canteli Rozada, que había sido su alcalde y decidió fundar un partido independiente, el Bloque Independiente de Bimenes (BIB), una situación que se recondujo antes de las elecciones municipales de 2015. "Javier Fernández me animó a volver al partido y fuimos la lista más votada, con cuatro concejales, pero IU pactó con otra concejala y nos arrebató la Alcaldía" relata Canteli, uno de los veteranos descontentos que no vacila en denunciar el "ninguneo" por parte de la actual dirección de la FSA y en cuestionar la labor del único edil socialista en el ayuntamiento yerbato, Jairo Ordiales. No es el único. José María Sierra, militante afiliado desde hace 47 años, renunciaba el pasado mes de julio a la presidencia honorífica de la agrupación en Bimenes, en cuya fundación participó junto a su padre, José María Sierra Castrillón "Pin", para dejar patente su descontento con el trato de las direcciones autonómica y local a la militancia. Se da la circunstancia de que la Casa del Pueblo de San Julián de Bimenes lleva precisamente el nombre de su padre, por decisión unánime de la agrupación.

Sierra, como integrante de la ejecutiva, había prestado su apoyo "para tratar de relanzar el partido" en Bimenes con diferentes actividades, pero la celebración de la Oficialidad en el concejo yerbato de 2022 ya supuso un cierto desencanto. "Esperábamos ilusionados la visita de Adrián Barbón, pero recibimos por respuesta que estaba en un acto oficial y no podía venir", comenta Sierra.

Luego vendrán mas desencuentros, pero el punto de inflexión fue la elaboración de la candidatura para las municipales de 2023. Hubo una asamblea en enero que debió resultar agitada porque en el transcurso de la misma la secretaria general de la agrupación, Vanesa Montes, llegó a presentar la dimisión después de que Jairo Ordiales, secretario de Organización, diera lectura a su informe, pero tras una conversación con Julio Tamés, miembro de la FSA que asistía al cónclave local junto a Pilar Huerta, la secretaria general local dio marcha atrás. En esa asamblea, Tamés planteó a los asistentes la conveniencia de una candidatura de consenso y de dar un margen de un mes. Superado ese plazo sin que hubiera novedad, se convocó una reunión de la ejecutiva. "¿Traes guardaespaldas?", fue la pregunta que le lanzaron a Jairo Ordiales nada más empezar esa ejecutiva, por la presencia de José María Sierra, que respondió el propio interesado: "Tengo derecho a estar aquí como presidente honorífico". La sorpresa llegó cuando "sin papeles de por medio y de viva voz, nos dijeron que la candidatura iba a estar encabezada por el alcalde, Aitor García. Es decir, la FSA se quería saltar a los afiliados de Bimenes, poniendo en la lista a gente que durante años ha estado atacando al PSOE", aseguran los veteranos del partido. Pero se convocó la asamblea para la votación de la candidatura y esa lista que de la que, según los veteranos de la agrupación, se había hablado en la ejecutiva no se presentó de manera formal y la candidatura finalmente fue encabezada por Jairo Ordiales, mientras que Aitor García concurrió al frente de Asturianistes de Bimenes.

En la precampaña no mejoró la relación sino más bien al revés aseguran los veteranos del partido: "Se puede decir casi que hicieron contracampaña. La secretaria general no apareció casi en toda la campaña", reprocha Sierra. "Sabemos que somos una agrupación pequeña, con una veintena de afiliados, pero hay situaciones que duelen como que tu secretario general venga a Bimenes y no tenga un mínimo gesto de apoyo", sostiene el exalcalde Canteli. Los resultaron no fueron buenos ya que el PSOE solo logró un acta, la del cabeza de lista, Jairo Ordiales, mientras que Asturianistes de Bimenes, con Aitor García, al frente obtuvo siete.

La situación dio un nuevo giro tras el 28M, según los militantes veteranos, que atribuyen al concejal socialista y secretario de Organización "un cambio total de actitud". Las reuniones de militantes en la Casa del Pueblo, que hasta entonces abría todos los miércoles desde las siete y media de la tarde, se vieron interrumpidas de "forma abrupta", y los afiliados veteranos optaron por poner todos estos hechos en conocimiento de la nueva vicesecretaria general y de Organización de la FSA, Rita Camblor. "Ahora abre una hora, los lunes por la mañana, pero la gente tiene sus ocupaciones, y la realidad es que la agrupación ha perdido toda la actividad que mantenía", añaden los veteranos del partido, que han decidido como medida de presión darse cita cada tarde de miércoles ante la sede, en San Julián de Bimenes para expresar su descontento. Hubo una reunión ente Rita Camblor y José María Sierra para tratar de "arreglar" la situación, pero los veteranos de Bimenes ven cada vez más similitudes con las crisis que viven los socialistas en agrupaciones de tanta raigambre como Mieres, Langreo y San Martín del Rey Aurelio, donde los críticos acusan a la dirección de la FSA de no escuchar a la militancia.