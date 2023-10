El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, recogerá hoy en Grado el premio "Moscón de oro", en la categoría nacional e internacional teniendo muy presentes a los familiares de las víctimas y a los voluntarios que hacen posible la exhumación de fosas como la de El Rellán, en el concejo moscón. Además, pedirá a los responsables políticos que asuman la urgencia de localizar a las personas desaparecidas de este país.

–Este es un premio que tiene una dedicatoria especial.

–Sabino Fernández se murió hace unos meses en Grado y a los voluntarios de El Rellán siempre les decía: "Si yo me muero, no dejéis de buscar a mi padre". Eso casi es una orden moral y es una de las personas a las que le queremos dedicar el premio. Un país no puede escuchar eso y no hacer nada. Queremos dedicar el premio a los familiares, que es la gente que nos cuenta la historia y nos pide ayuda y por quienes existe esta asociación, que nació al pie de una fosa, en el Bierzo, en el año 2000. Irá también para los voluntarios, gente que viene de diferentes sitios casi con la necesidad de ayudar y de dar a conocer lo que ocurrió.

–Llevan 23 años trabajando.

–Nosotros no hemos parado. Hemos exhumado más de doscientas fosas y hemos ayudado a miles de personas. Somos realmente una oficina que debería ser del Estado y asumimos un papel que debería tener la Administración pública. Trabajamos con nuestros recursos, ya que no pedimos ninguna subvención.

–¿Por qué?

–No estamos de acuerdo con que esto se subvencione porque pensamos que esto lo tiene que hacer el Estado, tiene que abrir una oficina y atender a todas las familias. Para la gente mayor, morirse sin haber enterrado a un padre o a una madre, que es un deber filial que se lleva haciendo en la Península Ibérica desde hace 300.000 años, es una gran desgracia. Este país, todos los gobiernos, ha mirado para otro lado mientras esa gente se iba muriendo sin la más mínima reparación.

–Se cumple un año desde que se aprobó la ley de Memoria Democrática. ¿Nota algún cambio?

–El problema no es la ley, es la falta de voluntad política. Para muchas de las cosas que nosotros reclamamos no hace falta una ley. No ha hecho falta una ley para mandar forenses a Ucrania, sino una decisión política por la que nosotros llevamos veintitrés años esperando. En todo el Estado hay decenas de monumentos y calles franquistas y hay una ley de 2007 que lo prohíbe. La mayoría de las ciudades españolas donde ocurrieron hechos de guerra y de dictadura no tienen ninguna representación en sus espacios públicos de lo ocurrido y eso es gravísimo, es una forma de esconderle a la gente su propia historia y aquí lo hemos normalizado. Nosotros llevamos veintitrés años siendo la mosca cojonera del olvido.

–¿Cómo va la investigación de la fosa de El Rellán?

–Hay que recordar que hubo una jueza que la paralizó un año y medio. La justicia en vez de venir a ayudar vino a dificultar y es algo que nunca nos había pasado. Para mí lo más impresionante es lo que viven los familiares, gente que ha tenido que agachar la cabeza y que ha vivido con terror buena parte de su vida.

Ahora mismo, los cuerpos se están estudiando y de ahí se saca la información necesaria para buscar identidades y cruzarlas con una prueba genética. Por la dimensión, es una investigación muy complicada, pero ojalá en Grado pueda haber un acto en el que entreguemos a las familias los restos identificados y los puedan poner donde dispongan.

–Asturias tiene un proyecto para identificar todas las fosas comunes. ¿Qué le parece?

–Soy bastante crítico con eso. Ya no es tiempo de localizar fosas, es tiempo de exhumar las que se sabe dónde están y aquellas donde haya familias buscando. Hacer eso es una pérdida de tiempo que mucha gente no tiene. Los verdugos han marcado los tiempos de la memoria en este país porque ellos son los que querían que esta generación se hubiera muerto sin hablar y que los nietos fuésemos ignorantes de lo que ocurrió y que esta historia fuera "Colorín, colorado". Esto es muy urgente. Ahora ha habido un cambio político y espero que Asturias acelere.