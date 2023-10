Así hace Finca Maeza sus caballos deportistas en Sariego

Carmen Argüelles Martín tiene 24 años y es la última incorporación al equipo de la Finca Maeza, en Sariego, donde se crían caballos para destinarlos al deporte. Lleva apenas un mes y no puede sentirse más feliz. "Monto desde los 10 años, siempre compaginándolo con los estudios. Estuve en Holanda, luego en Francia y ahora aquí, donde trabajo como amazona. Aquí se hace todo superbién, muy profesional. Estoy todos los días menos uno", explica con una amplia sonrisa esta licenciada en Psicología a quien no le gusta tener caballos favoritos. "Son animales muy inteligentes, me gustan todos".

En un día cualquiera en la Yeguada Maeza la jornada laboral comienza a las siete de la mañana y finaliza a las ocho de la tarde. Hay una actividad continua a lo largo de sus 32 hectáreas a cargo de sus 28 trabajadores, un trabajo que parece realizarse en una calma que contagian, tal vez, estos animales y el espectacular entorno en el que viven y en unas instalaciones de primer orden donde no les falta de nada y les tratan con mimo, profesionalidad y cercanía. Si sobresale algún sonido, es de los cascos de los caballos llegando o saliendo de la pista de entrenamiento. Se escuchan los pájaros y algún ladrido de "Laika", una de las perras adoptadas por Cruz Maestre, gran amante de los animales y dueña, junto a su marido, Thomas Bares, de la Finca Maeza, donde, a día de hoy, hay 20 caballos en deporte y 35 más entre yeguas, madres, crías y el grupo de caballos jubilados que allí llaman con cariño el grupo de "Marina d’Or" porque, a decir de sus cuidadores, les trata con el mismo cariño y respeto que a los demás, aunque hayan dejado la competición por vejez o alguna enfermedad. "Aquí todos los animales son importantes al mismo nivel y todos se merecen ser tratados con la misma dedicación y respeto", afirma Cruz Maestre. Es impresionante el gran salto profesional que han dado en la Finca Maeza desde el año 2018, cuando comenzaron con la cría de potros de competición combinada con el entrenamiento a cargo de varios jinetes que, a día de hoy, también compiten a nivel nacional e internacional con caballos y yeguas de la Finca Maeza. Muchos de los caballos son yeguas de cría o portadoras para la cría, como explica su propietaria, "hay mucho potro que ha nacido los últimos tres años. Criamos caballos de salto, caballo de deporte español y sin duda aspiramos a tener algún día, como espera a tener todo criador, un caballo olímpico. El camino no es fácil y los resultados tardan en verse, pero estamos en ello. Criamos el primer caballo aquí hace cinco años". Maestre es madrileña pero de orígenes asturianos, concretamente de Ferreros, en Ribera de Arriba, y se siente feliz de haber regresado definitivamente a la tierra de su infancia. Vino junto a su marido y su hija Cristina, que ahora está más tiempo en Madrid, donde estudia, pero es también una apasionada de los caballos desde niña. "Nos enamoró el paisaje, la comida y la gente de aquí que, salvo excepciones, son todos gente encantadora, cercana y amable. Nos sentimos unos sareganos más", dice con una sonrisa. Una jornada en su finca es una inmersión de lujo en cuanto tiene que ver con la cría y formación de caballos de salto, especialmente por todos los profesionales que los atienden, del primero al último en lo suyo, y siempre con un cariño y una cercanía que, sin duda, es producto del sentimiento que generan estos animales. Antón Vázquez, veterinario y experto en el manejo de estos animales, habla de ellos mientras atiende una sesión de acuatraining (ejercicios en el agua) de un caballo. "Estamos entrenando fuerza y fortaleza", explica. Otra de las facetas es su trabajo como "amansador de caballos", es decir, acostumbrarlos desde que nace al tacto humano, a la persona, "manosearlos siguiendo lo que entendemos por doma natural. No es apropiado decir que se desbravan porque el caballo es un animal bueno, noble. Cada día voy visitando los potros en los paddocks con la intención de convertirme en su líder equino, que es aquel que va primero en la manada", dice. En Maeza los animales están hasta los 3 años en ganadería y, luego, pasan a deporte, a ser montados y entrenados para su venta o para competir. "Aquí todo el mundo está siempre haciendo algo, hay muchas cosas a la vez, y Paula es por eso uno de los pilares de este lugar", dice Cruz en referencia a Paula Rovés, bióloga y que se encarga de cuanto tiene que ver con la alimentación de los caballos, además del dispensario o el pesaje y control de los mismos. Uno de los éxitos de Maestre es haber sabido delegar en profesionales que se coordinan a la perfección. Otro apartado importante de Maeza es que en la finca se celebran competiciones nacionales e internacionales de hípica. "En 2019 celebramos uno nacional de tres estrellas que tuvimos lleno. En ese momento no había mucha competición internacional, nos animaron a solicitar su organización a la Federación Hípica Española y nos la concedieron". Organizaron entonces uno de dos estrellas que tuvieron que posponer por la pandemia "y entonces hicimos dos concursos internacionales de dos estrellas en dos fines de semana distintos en 2022. Viene gente de todo el mundo. Este año organizamos un internacional de tres estrellas y fue un éxito. Aquí estuvieron la infanta Elena, Cayetano Martínez de Irujo y Jesús Garmendia, por citar algunos", recuerda Cruz. El jinete Jairo Junquera lleva los caballos en la sangre El jinete Jairo Junquera Perera, gijonés, dice que él nació entre caballos. "Mi padre siempre se dedicó a la hípica y también compitió. Lo llevo en la sangre desde pequeño". El jinete, de 33 años, ya ha participado en diferentes competiciones internacionales. "Soy del equipo de competición de Maeza y además me dedico aquí a montar los caballos y prepararlos para las competiciones. A mediados de junio, compitiendo con uno de los caballos de la yeguada en un concurso nacional que se desarrollaba en La Manzaneda (Gozón), el animal patinó en una vuelta, resbaló y me cayó encima de la pierna fracturándome la tibia por dos partes. Hace tres meses que fue la caída y ya estoy funcionando de nuevo", explica con una sonrisa que transmite, como toda la gente que trabaja en la yeguada, cariño y admiración por sus animales. Entre sus caballos favoritos está "Flint", "el primero que monté, y también ‘Hades’. Los caballos te transmiten mucho, al final son tus compañeros". "Yanko", el veterano que apadrina a la potrada "Yanko" es un macho de 24 años que se ha convertido en indispensable a la hora de echar un cable para "calmar y educar" a los jóvenes potros y potras que, aproximadamente a los 6 meses, son separados de sus madres para pasar a una nueva etapa en Maeza. Es un caballo de silla francés criado en una yeguada militar. "Lo compramos en Burgos, era y sigue siendo supersimpático, con un carácter buenísimo. Lo estuve montando un tiempo. Luego tuvo una pequeña lesión en un pie y se retiró de la vida deportiva para convertirse en una especie de nodriza para los potros pequeñitos", cuenta Cruz Maestre. Esta semana las apadrinadas "Nirvana", "Nicaechea" y "Nausica" siguieron los pasos de "su padrino" a un prau de la finca. "Yanko" pone orden para que no peleen por la comida y hace que se sientan seguras, protegidas por él. Todos dicen que no hay mejor padrino que el bueno de "Yanko". Manuel Fernández, el mozo de deporte apasionado por su trabajo y por la lealtad de los equinos Manuel Fernández López, de Valdepares (El Franco), se formó como técnico en conducción de actividades físico-deportivas en medio ambiente. "Empecé con unas prácticas en El Forcón y me empezó a llamar la atención el mundo del caballo. Llegue a Maeza con el objetivo de crecer y seguir aprendiendo", señala este joven de 24 años que empieza su trabajo a las ocho de la mañana. "Después de dar el desayuno y hacer las camas de los animales, se recoge el estiércol de toda la instalación, se limpia el caminador y las pitas. Antes de empezar el día acostumbro a mirar cómo están los caballos, si tienen alguna herida, alguna hinchazón de manos o pies fuera de lo normal para estar seguros y avisar cuanto antes. Luego, entre otros trabajos, los preparo para el caminador de la mañana, tengo que ponerlos en movimiento. Cuando llevas tiempo tratando con los caballos te das cuenta de que son muy leales. Les coges cariño sin enterarte". El primer quirófano para grandes animales en Asturias La muerte de un caballo muy querido para Cruz Maestre y su marido, "Perigueux’s Boy" por un cólico, para cuya operación tuvieron que llevar al animal a Madrid, indujo a este matrimonio a luchar por abrir en sus instalaciones el primer quirófano para animales grandes en Asturias. "Llevamos 14 cirugías de las que 12 fueron urgencias. Todos fueron caballos de otros propietarios. Viene un cirujano excelente, Claudio Bardón, de León". Paula Rovés, la bióloga que controla las dietas de la yeguada La bióloga Paula Rovés (Oviedo, 1963) coordina la alimentación de los caballos y el dispensario donde están medicamentos y suplementos. "Aconsejada por el veterinario, elaboro las dietas en función de cada animal; si, por ejemplo, hay momentos de competición que necesitan más aporte energético o no; si otros necesitan un pienso especial. Es muy variado y muy personalizado", explica Paula, una enamorada de los caballos. Antón Vázquez, el veterinario al que sus pacientes entienden Antón Vázquez (Oviedo, 1965) es veterinario, técnico superior en hípica, juez de doma clásica, juez de pura raza española y, como él explica, "líder equino" porque nadie como él se entiende con esos caballos que, desde que nacen, toca y manosea siguiendo la doma natural. "Lo defino como amansar para que se vayan acostumbrado al hombre; no desbravar, porque el caballo es uno de los animales más nobles que hay sobre la Tierra". Diego López sabe de ganado desde que empezó a andar Diego López (Gijón, 1982) es un experto en ganadería y en el trato con vacas y caballos. "Vengo de familia ganadera, en casa hay muchas vacas pero también caballos. Los tengo desde que prácticamente empecé a andar", señala este joven que también se encarga de la doma de pesebre para todos los potros. "Cada cierto tiempo los voy cambiando de praos, hay que ir rotándolos para que siempre tengan alimento".