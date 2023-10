Habla el hostelero "crucificado" de Grado: "Lo ocurrido es surrealista, nadie se plantea que le pueda pasar algo así"

El gastrobar Trastevere cerró ayer por la noche sus puertas. Se daba así cumplimiento a la sentencia judicial que obligaba a la clausura tras la denuncia de un vecino por incompatibilidad de usos del edificio, catalogado con una protección parcial y que no admitiría la utilización con estos fines hosteleros, tal y como da por bueno el fallo judicial. El drama de este caso radica en que el afectado, Bernardo Álvarez, "Pachanga", titular del negocio y dueño del inmueble, abrió con todas las licencias y permisos en regla hace ahora unos quince meses. Y que el Ayuntamiento se los dio al contar con todos los informes técnicos favorables, tanto de los servicios municipales correspondientes como de la Administración autonómica, en este caso, Patrimonio, circunstancia esta última en la que este lunes insistió el Consistorio tras ser preguntado al respecto. ¿Dónde está el error? ¿Quién lo comete si las partes implicadas parecen actuar de buena fe?

Preguntas de momento sin respuesta puesto que el hostelero siguió adelante al disponer de todas las condiciones legales para ello y el Ayuntamiento no podía hacer otra cosa que dar el visto bueno si todos los informes preceptivos eran positivos. El origen del desenlace es la denuncia de un particular. El resultado el cierre de un negocio a partir de un fallo judicial que, lógicamente, hay que cumplir. Y probablemente la quiebra económica de una familia. El hostelero afectado protagonizó este domingo en la plaza del mercado de Grado la representación de una crucifixión para dar a conocer su situación, un acto que ha dado la vuelta al país a través de los diversos canales de televisión que han dado cuenta del caso. Bernardo Álvarez habla para LA NUEVA ESPAÑA del día después de todo ello, también del cierre de su local, en esta breve entrevista.

-Lunes. Día después de cerrar el Trastevere y de la gran repercusión que ha tenido su caso tras la representación que hizo cargando con una cruz y siendo subido a ella en la plaza de Grado. ¿Y a partir de ahora?

-A partir de ahora no lo sé... Ni siquiera he podido mirar aún todos los mesajes en el móvil de gente enviándome apoyo. Ahora quiero solucionar todo esto en unos días, el tema legal, y luego tomarme unos días para descansar un poco de todo, ir a caminar al monte, estar con la familia, con mi mujer y mi hijo...

-¿Ha formalizado la denuncia anunciada contra el Ayuntamiento de Grado por responsabilidad patrimonial?

-Hasta que hoy no me reúna con mi abogado poco puedo decir porque estoy a la espera de vernos y definir la actuación, ver todos los pasos a seguir. Todavía no la hemos puesto, pero vamos a emprender ya esas acciones legales porque hay unos plazos para hacerlo que también hay que cumplir. Hay además que hacer toda una serie de periciales y preparación de documentación y lleva un tiempo preparar esa reclamación patrimonial.

-Nadie abre un local con todo en regla pensando que le va a pasar algo así.

-Nadie piensa que te puede pasar porque no te puede pasar.... Si el Ayuntamiento te lo da todo, el Principado también.... Esperas dos años y medio entre que lo compras, te dan todas las licencias, porque es una locura la burocracia la que hay en este país para abrir cualquier cosa, que yo ya estaba desesperado... Y una vez que te lo dan, lo haces, inviertes y te lo quitan. Eso no se lo plantea nadie. Es como si llevas toda la vida ahorrando para hacerte una casa, haces la casa con todos los permisos y de repente te vienen y te dicen, no mire, es que ahora que ya la hizo, pues resulta que es que en este prao no se podía hacer esta casa. Y te la tiran y te quedas sin nada. Es algo que nadie se plantea.

-Le resulta inconcebible...

-Me parece surrealista.

-¿Cómo está de ánimo?

-Yo me he propuesto que esto no me lleve una lágrima, pero tengo una familia que lo pasa mal. Estoy, estamos, muy agradecidos a tanta gente que nos ha apoyado, que nos da ánimos. Hay mensajes de gente que trabajó conmigo hace muchos años, gente que no veía hace tiempo y amigos y vecinos también de siempre.. Las muestras de apoyo han sido increíbles, estoy muy agradecido a todo el mundo.