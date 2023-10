Sama de Grado y Bayo reclaman la vuelta de los médicos a los consultorios de estas dos localidades y que también se recupere el servicio de vacunación en ambos. A estos pequeños centros de consulta venían antes dos facultativos dos veces por semana. Desde el verano no viene ninguno, sostienen los vecinos. Y para poner las vacunas de la gripe tampoco va a haber ya personal que se desplace, según la información que tienen los afectados.

"No estamos reclamando nada nuevo. Son derechos que teníamos y que no queremos perder. Se dice que se quiere apostar por las zonas rurales y por la vida en los pueblos, pero aquí hay muchos vecinos nuevos y población mayor que necesita tener estos servicios que son básicos", explican desde la Asociación Cultural La Castañar, de Sama, que junto a la Asociación Sociocultural La Texedora, de Bayo, han presentado un escrito ante los responsables de área sanitaria pidiendo soluciones a la situación.

Los problemas comenzaron a darse cuando se hicieron las obras de la carretera de Sama a Grado capital, ya antes de la pandemia. Por las dificutades de acceso a los consultorios que estas provocaban se acordó que de manera temporal el médico subiera solo un día. Después llegó la pandemia con todo lo que supuso en restricciones, pero una vez pasada y en el momento en que las cosas deberían haber vuelto a la normalidad no fue así. Actualmente dos médicos tendrían que acudir dos días por semana a los consultorios y los vecinos afirman que no está yendo ninguno. Desde el pasado mes de julio no ha habido consulta. "Pueden faltar médicos en verano, pero ya no es verano", señalan los afectados.

"Siempre para facilitar las cosas a nuestros mayores acudían las respectivas enfermeras a los consultorios periféricos para proceder a la vacunación gripal/covid y ahora por decisiones ajenas a toda lógica se ha decidido que no", dicen los colectivos de Sama y de Bayo. "Siempre se vacunó por lo menos de gripe en ellos", precisan. En ambas localidades "hay una población mayoritariamente envejecida y no todos los vecinos disponen de familiares que puedan salir de su trabajo para llevarles al centro de salud de Grado y aún menos poder adquisitivo para coger un taxi", añaden.

Recuerdan asimismo "que los médicos deben acudir dos veces por semana, martes y jueves, a estos consultorios" y que desde julio no ha ido ninguno, pese a que se trata de localidades que en verano también incrementan su población al contar con numerosas segundas residencias.