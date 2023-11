El Victoria de Perlora hace historia con el primer equipo femenino de Carreño

El deporte carreñense vive una época histórica. El municipio cuenta por primera vez con un equipo de fútbol femenino federado. Las jugadoras, pertenecientes al club Victoria de Perlora, se presentaron ante su afición este fin de semana, en un partido en La Mata que pasará a formar parte de la historia deportiva local. “Es importantísimo, estamos muy contentos y ellas están muy ilusionadas”, asegura José Antonio Prendes, presidente de la entidad.

Veintitrés son las valientes que han decidido dar el paso de unirse al equipo, la mayoría de Carreño. “Es sorprendente porque tenemos chicas desde los 14 años, pero también una con 49. Es para quitarse el sombrero, el domingo jugó los 90 minutos y está más motivada que ninguna. Además, viene desde Soto del Barco”, destaca Prendes. Por si esto fuera poco, tan solo seis de las jugadoras habían practicado fútbol con anterioridad, dos eran patinadoras y muchas de ellas casi no practicaban deporte. Aún así, “han mejorado muchísimo desde que empezaron a entrenar en agosto. Esto solo acaba de empezar”.

“Les he dicho que ahora lo último que tienen que hacer es centrarse en los resultados. Tienen que ir poco a poco. El partido del domingo en La Mata fue una experiencia que no van a volver a repetir, quería que se sintieran importantes y que vivieran ese día como algo histórico, porque lo es”, dice Prendes. No solo son el primer equipo femenino del concejo, sino que raramente el club Victoria juega los partidos en el campo candasín. “Los juveniles alguna vez el torneo de la Mancomunidad”, dice.

Las jugadoras entrenan tres días a la semana, martes, jueves y viernes bajo las órdenes de José Ángel Alonso, ‘Chispi’. Este sábado volverán a jugar en casa, en esta ocasión en el campo anexo a La Mata, contra el Rayo Gijonés.