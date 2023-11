Borja Alcázar producirá vino en Sariego, donde abrirá bodega, fábrica de conservas y un bar-tienda

El chef Borja Alcázar abrirá en Sariego una bodega, una fábrica de conservas y un bar-tienda en un espacio que además tendrá un lugar para eventos y celebraciones. El proyecto, que se desarrollará en la parroquia de Santiago, entre los núcleos rurales de Arbenti y Berros, próximo a la iglesia vieja de Santiago el Mayor, acaba de superar un trámite de información pública y Alcázar espera poder iniciar el año que viene las obras para las distintas dependencias de unas instalaciones en las que se producirá vino de la uva que el el joven emprendedor comenzó a plantar ya hace unos tres años en la zona. No será mucho al principio, pero la previsión es ir creciendo poco a poco si todo marcha bien. "Empezaremos con unas cinco mil botellas, no creo que pasemos de ahí en un comienzo", explica el chef.

La producción de vino será pequeña, pero eso es solo una parte de un proyecto llamado a dinamizar Sariego, de donde es natural Alcázar, que actualmente está al frente del restaurante Abrelatas, en Pola de Siero. El documento sometido a información pública sobre la iniciativa precisa que, además de lo relacionado con la bodega, habrá "un espacio específico destinado a fábrica de conservas confeccionadas con productos agroalimentarios de Asturias (ternera asturiana, gochu Asturcelta, productos agrícolas del lugar, pescados del Cantábrico, etcétera)". Este ocupará de 250 metros cuadrados aproximadamente.

También ofrece detalles sobre el bar-tienda, un lugar que recreará el aspecto que tenían los de antaño, "con las características arquitectónicas y singulares de los negocios que existían en los pueblos hace años, que realizaban esa doble función de tienda, y espacio social, en el que poder degustar y comercializar los vinos, las conservas y recetas elaboradas por la casa, así como otros productos asturianos". Tendrá unos 150 metros de superficie.

En lo que respecta a la bodega para la elaboración y conservación de vino, ocupará unos 250 metros cuadrados. "Hace aproximadamente tres años se llevó a cabo una plantación de viñedos en la zona, con el objeto de elaborar un vino de uva de Sariego. La bodega se utilizará para la elaboración del vino y se realizarán visitas para mostrar el proceso de elaboración del vino, así como recorrido por los viñedos. También se habilitará, dentro de la bodega, un salón acondicionado para la realización de catas, comidas-maridajes, degustaciones de productos de la zona, para grupos concertados o individuales", explica la documentación sobre la iniciativa.

El vino que se produzca será tinto, al menos inicialmente. Actualmente hay plantadas unas 800 cepas de verdejo negro. Entre los planes de Alcázar también está el de tratar de "clonar una parra centenaria que había en casa de mis abuelos, en Barbechu, en Sariego. Creemos que es de la variedad de mesa Aramón, aunque estamos todavía con los análisis y no estamos seguros", explica.

También investigó Alcázar si en Sariego hubo tradición viticultora. "Hicimos un estudio histórico y encontramos dos plantaciones de viñedo anteriores al siglo XVII, que pertenecían al Monasterio de San Bartolomé de Nava y al Monasterio de Valdediós, en Villaviciosa. Pero a partir del siglo XVII no encontramos a nadie más y actualmente nadie se dedica al tema de la uva en Sariego", comenta.

Una vez superado este trámite de información pública restan algunos otros documentos y permisos, pero confía en poder arrancar conlas obras este año próximo. Estas pueden llevar año y medio o algo más de tiempo para hacer realidad un proyecto cuya inversión final no tiene exactamente calculada pero para el que sobra la ilusión puesta en sacar adelante una iniciativa en su localidad de origen.

"Siempre quise tener también restaurante en Sariego y siempre me gustó el tema del vino", explica acerca de su futuro negocio, en el que quiere trabajar con productos locales en la elaboración de las conservas y atraer público al concejo para actos, celebraciones e incluso algunas bodas, "no muy grandes, porque la capacidad no será de más de noventa o cien personas". Habrá asimismo "una terraza grande en la que podamos hacer eventos en verano".