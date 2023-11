Comida mala y escasa. Es el resumen que hacen los usuarios de la residencia de ancianos de Grado sobre los menús de comida y cena que les dan en el equipamiento sociosanitario tras el cambio de la empresa externa que realizaba este servicio. Aseguran que debido a una bajada de la calidad deben acudir a las tiendas para comprar algo de fruta o yogures y son los familiares y amigos los que les llevan platos preparados. "La comida es horrible, como si les dan esllava a los gochos, es escasa y está mal hecha, antes nos daban una comidina sana y rica, pero desde que cambió la empresa es todo un desastre", apunta una de las residentes.

Por su parte, la consejería de Derechos Sociales y Bienestar señala que no han recibido ninguna queja oficial sobre este asunto, tampoco a través de la dirección de la residencia, que es la que tiene un contacto más directo con los usuarios y mantiene reuniones periódicas con la compañía subcontratada. Asimismo los responsables del área que dirige Melania Álvarez indican que todos los menús cumplen con las necesidades alimenticias de los mayores, pues han sido elaborados por un nutricionista.

Sin embargo, los residentes consultados por LA NUEVA ESPAÑA sostienen que han comentado esta problemática en varias ocasiones con los responsables del equipamiento: "Estamos ya cansados de decirlo y que no nos hagan caso", resume la residente. No es la única que lo indica. Uno de los ancianos que lleva más años en el complejo asegura que el servicio se ha mermado. "Habrá alguno que esté contento, pero yo que llevo aquí ya mucho tiempo lo puedo decir, el problema es no tiene la calidad que tenía antes y la comida no tiene gusto, lo que es un sofrito ya no lo conocemos y no hay variedad, es siempre lo mismo", explica.

Los usuarios se quejan sobre todo de la calidad de los alimentos y las cantidades. Señalan, por ejemplo, que ha habido ocasiones en las que han tenido que partir una zanca de pollo para compartirla entre dos personas "porque no había más" o que las verduras de guarnición y la ensalada "no llevan ni sal, ni aceite ni vinagre, se ve que lo tenemos prohibido". Otro de los problemas es el pescado que, según una residente, "huele que tira para atrás y hay muchas veces que no lo comemos". "Yo creo que ya lo pescan estropeado, van a rebuscarlo para comprarlo lo más barato posible que ya pensamos alguna vez que lo cogen cuando lo van a botar los de los grandes almacenes", añade un residente.

Este hombre comenta que baja al comedor "por compromiso" y después sube a su habitación "para terminar de comer" con los alimentos que adquiere en las tiendas de la villa moscona. "Los que nos valemos podemos comer mejor, pero pienso en los que están encamados o en silla de ruedas... ¿Qué comerán?", cuestiona. Este residente cree que la bajada del nivel de la alimentación se debe al cambio de la empresa que lo surte. "Antes era una empresa pequeña y estábamos todos encantados, pero entró esta más grande, que buscan más beneficio y se fastidió todo".

Echan de menos a la anterior empresa que hacía el servicio que, según apuntan, "además es del concejo". "Se comía tan bien que los domingos después de misa comían aquí hasta las familias y siempre venían muchos jubilados, había cocinera aquí y eso se notaba". Ahora, por contra, son los familiares los que les llevan algún tupper de comida o son ellos mismos los que salen a comprar fruta o yogures, entre otros, que conservan fríos en las ventanas de la residencia.

Los residentes hacen pública su denuncia al no advertir cambios en la comida después de comentarlo en varias ocasiones con la dirección del centro sociosanitario, alegan. "Somos gente que muchos ya lo estamos pasando mal y para cuatro días que nos quedan creo que lo mínimo es comer bien, digo yo", concluye la residente.