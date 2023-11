El médico, deportista, empresario y político Francisco Javier Fernández Casielles, más conocido como Paco Casielles, recibió este sábado el cariño y afecto de la sociedad praviana y del Bajo Nalón en el homenaje que le rindió la sociedad civil en el palacio de Moutas, al que asistieron unas 400 personas para agradecer a este praviano de pro su trabajo y dedicación durante toda su vida por el progreso y el bienestar del concejo desde las múltiples facetas que ha desarrollado en su polifacética carrera. Un acto en el que el alcalde, David Álvarez, anunció que el Ayuntamiento reconocerá a Casielles como hijo predilecto de Pravia.

"La historia siempre tendrá un hueco para nuestro querido vecino Paco, los argumentos expuestos hoy (por ayer) aquí son el aval más firme que una persona y una figura puedan tener. Ese lugar en nuestra historia ha sido ganado a pulso", dijo el regidor al anunciar la distinción, que fue consensuada con el grupo de vecinos y amigos que organizó el homenaje, así como con su familia. El anuncio fue ovacionado por los presentes refrendando así el sentir general de los pravianos.

El homenaje fue conducido por el escritor y cronista oficial de Pravia Pepe Monteserín, quien también le dedicó unas entrañables palabras con recuerdos de los primeros pasos que dio el club de piragüismo "Los Cuervos", en cuya fundación estuvo implicado Casielles. Fue el piragüista Joaquín Blanco Esteban el encargado de glosar esta faceta del homenajeado. "Cuando se subió por primera vez a una piragua , más que piragüismo haría natación", dijo sacando las carcajadas del público. "Bajo la dirección de Paco vamos cosechando los primeros éxitos y el primer patrocinador, Perfumerías Gal con Heno de Pravia, que lo consiguió por aburrimiento como dice él". Blanco también apuntó que fueron de los primeros deportistas en llevar avituallamiento nutritivo en las competiciones: "Hacíamos las mezclas con lo que él nos decía".

Para ensalzar su faceta como médico, el acto contó con el facultativo jubilado Mariano Granullaque, quien destacó todas las gestiones que hizo Casielles para mejorar la atención sanitaria en la villa praviana: "Fue un lujo para Pravia". Comentó, entre otras cosas, la apuesta de Casielles para que el Centro de Salud tuviese un laboratorio. Pero, por encima de todo, puso el foco de atención en "lo excelente persona que es, sencillo, responsable y querido por sus pacientes". "Todo lo que Paco ha invertido de su vida por Pravia y los pravianos creo que es merecedor de algo más", dijo. Por eso apuntaló la posibilidad de dedicar una calle al homenajeado.

De la faceta de Casielles como empresario se destacaron muchas cosas y, por supuesto, el hito de haber fundado la empresa de envases plásticos Terpla, en la actualidad Klöckner Pentaplast. Intervino para recordarlo la que fue primera empleada de la planta, la ingeniera química y actual directora de Innovación de la empresa, Ana Fernández Lavandero. "Imposible es una palabra que Paco no entendía bien, los comienzos no fueron fáciles y me consta que puso su patrimonio personal para avalar el proyecto", afirmó. También destacó su carácter emprendedor, pues fue el primero en apostar por los envases PET de material reciclado: "Los ingleses le dijeron, ‘Paco, imposible, eso no tiene futuro’. Y fue bien. Es una de las mayores empresas del país y de Europa de envases plásticos, con más de 500 millones de botellas recicladas". Por todo ello, Fernández le definió como "el maestro de hacer posible lo imposible".

Y llegó el turno de Casielles, que, por su parte hizo un recorrido por su carrera profesional, deportiva y política como alcalde de Pravia por el PP durante 12 años, con innumerables anécdotas y recuerdos y siempre sin ponerse ninguna medalla, aceptando el homenaje "en nombre y representación de todos los que trabajamos juntos en Los Cuervos, Centro de Salud, Ayuntamiento y Terpla". Casielles, emocionado, recibió como regalo un retrato suyo, obra de la pintora praviana Carolina Suárez, que le entregaron los organizadores del acto, dando paso a un concierto de la Coral Polifónica Santiago López. Después hubo un cóctel en el que los 400 asistentes abrazaron y demostraron su cariño por Paco Casielles, quien es historia viva de Pravia.