Las "chicas de oro" de Noreña: "De lo que se trata la vida es de reírse y pasarlo bien"

Domingo. Pasada la una de la tarde. En el bar Cabido, de Noreña, al fondo, en una mesa, están ellas. Alguna con su vaso de vermú. “¿Eres la periodista?”, preguntan antes de animar a sentarse a quien llega al local con la intención de poder conocer su historia. Desprenden una energía tan contagiosa, tanta vitalidad en la palabra y el gesto, que cualquiera dudaría de si realmente tienen la edades que apuntan, entre los 83 y los 92 años. Son “las chicas de oro” de Noreña: Maruja Torrijos, Luci Blanco, Violeta García, Celia Martínez y Remedios González, ‘Meyos’. Cinco amigas que han hecho de sus encuentros una tertulia alegre e interesante siempre con la que pasan un buen rato y dan puerta a la soledad que en ocasiones y determinadas circunstancias acecha a las personas de la tercera edad.

Desde hace casi diez años, se reúnen dos días a la semana para “hablar de todo, menos de política”. “Está todo horrible, no quiero ni poner la televisión porque sufro y no puedo solucionar nada. ¿Para qué vamos a enfrentarnos entre nosotras?”, se pregunta Violeta. Por suerte, interrumpe Luci, “ahora hay muchas más ayudas". "Yo, por ejemplo, tengo a alguien que viene a ayudarme a casa unos días a la semana”, dice. Sí, apunta Remedios, “hemos adelantado mucho, pero me da la sensación de que volvemos para atrás, está la cosa muy mal en todos los sentidos”. De lo que se trata la vida, sentencia Violeta con la seguridad de quien la ha exprimido al máximo, “es de reírse y de pasarlo bien”. Esa es la filosofía que la ha acompañado a lo largo de sus 90 años de vida, que serán 91 el próximo mes de diciembre.

Porque secretos, aseguran, “no existen”. “Cuidarse, estar tranquila, comer bien…”, afirman. Nada del otro mundo, pero que en ellas parece haber sido la fórmula perfecta. Las cinco gozan de una salud envidiable. “Maruja, a sus 92 años, tiene una memoria increíble”, destaca Luci sobre su amiga. Si bien es cierto que los achaques normales de esta etapa de la vida empiezan a hacerse presentes. “A mí me tuvieron que poner un marcapasos después de caerme en dos ocasiones. Espero que ya no me vuelva a ocurrir”, comenta Remedios. Todas son viudas y viven solas, aunque mantienen a sus hijos cerca.

Violeta es la que más experiencia tiene en eso de ser madre. La noreñense crió a diez hijos, cinco hombres y cinco mujeres. Y a día de hoy tiene diez nietos. “Eso creo”, comenta dubitativa. “Tuve humor, pero también mucho valor para criar a diez hijos. Trabajé mucho, aunque sin cobrar por ello (fue ama de casa), pero fui muy feliz”, asegura. En su memoria están aún presentes las vacaciones en Benidorm y los veranos en Valencia de Don Juan, a donde iban en un autobús alquilado que ella cargaba también con “la lavadora, la máquina de coser…”. Allí pasaban todo el verano, hasta que sus hijos tenían que retomar el curso escolar. Todo ellos tienen nombres inspirados en la ópera que tanto amaba su marido, fallecido con tan solo 54 años. “Le gustaba enseñarles música porque decía que si no cuando fuesen a un concierto no sabrían lo que estaban escuchando”, recuerda.

Esa pasión por la música era una de las cosas que compartía el matrimonio. Violeta “siempre estaba cantando”, aunque una de sus grandes aficiones es el baile. Actividad que compartió con Luci hasta hace unos años. “Ya no puedo moverme como antes. Tengo 89 años”, reconoce esta última. Aún así, ambas se apuntan a un bombardeo siempre que pueden. “Es oír una gaita y un tambor y se les van los pies”, confirma Remedios, que todavía recuerda como un fin de semana, tras una de sus tertulias, las dos acabaron bailando delante del kiosco de la música de Noreña donde tocaba la banda.

Maruja, madre de la escritora Virgina Gil, es otra de las que lleva el arte en las venas. Comenzó a cantar con solo 15 años en el coro parroquial y cuando se creó el orfeón, se unió a sus filas. Sesenta años estuvo formando parte de la agrupación. La afición la compaginó con el cuidado de sus hijos y con sus labores como costurera. Luci trabajó en una fábrica de embutidos, hasta que tuvo su primera hija con 21 años, y Remedios ejerció como manicurista y pedicurista durante años en su propio domicilio. “Me hubiera gustado ser comadrona, pero tenía que ir a estudiar a Oviedo y a mí eso en aquella época me parecía como ir a Madrid”, reconoce.

Las cinco trasmiten una actitud vital tan positiva que no es raro que sean el centro de atención entre sus convecinos, acostumbrados ya a verlas juntas cada fin de semana en torno a un buen vermú. “Son de lo que no hay”, bromean.

La amistad entre ellas viene de lejos. Violeta y Luci eran amigas “desde que éramos solteras". "Con Maruja también teníamos trato porque era amiga de mi hermana”, apunta García. Al grupo se uniría con los años Celia. Ella es nacida en Oviedo, pero se trasladó al concejo nada más casarse. “Un día fui a un baile y antes de marchar me puse a bailar con uno de los que estaban allí. Al día siguiente fuimos al cine y ya no nos volvimos a separar”, recuerda. Contrajo matrimonio con tan solo 18 años, diez menos que su marido. “Era muy joven, había muchas cosas que no sabía”, reconoce. Hace una década se quedó viuda, un año antes que Remedios, la última en llegar al grupo. “Yo tenía otras amigas, pero cuando murió mi marido comencé a juntarme con ellas”, cuenta. Ella es la más joven del grupo, con 83 años.

Maruja fue la última en perder a su compañero de vida, hace ahora poco más de dos años. “No es nada fácil”, reconoce. “Hay días buenos y días malos, yo sigo llorando mucho y son veinte años desde que quedé viuda”, añade Luci. Una tristeza a la que intenta hacer frente manteniéndose dinámica. Además, de los encuentros del fin de semana con “las chicas de oro”, sale todas las tardes a jugar al parchís y cada poco acude a comer a casa de alguno de sus hijos. Tiene cuatro, cinco nietos y dos biznietos. “Yo de momento biznietos no tengo. Normal, pensarán que dónde se van a meter”, bromea Violeta.

Todas ellas tienen muy presente en su día a día al Ecce Homo. “Tiene que estar hasta las narices de que le pidamos cosas”, aseguran. Yo, reconoce Maruja, “todos los días antes de salir de casa le pido que me cuide, porque como camino mal”. Violeta también ruega por su salud. “Le digo que si me mantiene así, sin dolores, que no tengo prisa por marchar”, asegura.

El reloj marca las dos de la tarde. Han pasado casi dos horas de conversación, que se han hecho cortas. Toca recoger para ir a comer a casa, pero antes una foto. “Debajo de la imagen tienes que poner ‘Las chicas de oro’”. Dicho y hecho.