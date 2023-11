El Principado puede presumir de su gran historia deportiva y de las muchas figuras que la han ido nutriendo a lo largo de los siglos. Lo acontencido en esta materia en los tres últimos y el protagonismo asturiano en los Juegos Olímpicos puede verse hasta el 1 de diciembre en la Casa de la Cultura de Candás. Hay triunfos, decepciones, pérdidas y alegrías. Una trayectoria que la Asociación Delfos Amigos del Deporte ha comprimido en una muestra excepcional y que LA NUEVA ESPAÑA ha podido recorrer acompañada de Luisa Álvarez, participante en las Olimpiadas de Barcelona 92 como piragüista y en las de Atlanta 96 como entrenadora.

La exposición permite conocer que fueron los profesores asturianos Adolfo Álvarez Buylla, Adolfo González Posada y Aniceto Sela y Sampil los pioneros del movimiento olímpico español allá por 1894. Los tres participaron en el Congreso de La Sorbona en el que se creó el Comité Olímpico Internacional. Ellos abrieron un camino que en el plano deportivo inauguraría unos años más tarde Pedro Pidal Bernardo de Quirós, marqués de Villaviciosa, con su participación en las Olimpiadas de París de 1900. El gijonés finalizó segundo en la modalidad de pichón, lo que actualmente le hubiera supuesto una medalla de plata.

Tras él llegarían muchos otros. Solo en Carreño, concejo anfitriona de la muestra, se cuentan diez olímpicos entre deportistas, fisioterapeutas, entrenadores… Entre ellos, la citada Luisa Álvarez. «Los Juegos Olímpicos de Barcelona fueron un antes y un después para el deporte español, especialmente para la categoría femenina. Ese año hubo muchos deportes en los que las mujeres pudieron competir por primera vez», señala durante la visita a la muestra.

Ese fue su caso. La asturiana logró ser semifinalista en K-4. Cuatro años después volvería a unas olimpiadas, pero como entrenadora de un equipo masculino. La primera y la única que lo ha logrado hasta el momento. «Es una pena y algo que no entiendo. No sé las razones de que no haya habido otras mujeres entrenando en categorías masculinas. Yo no puedo decir nada malo ni del equipo de canoa ni del de Kayak; siempre me trataron muy bien y respetaban mis decisiones», asegura.

Junto al panel que repasa su trayectoria se encuentran los del resto de carreñenses, como Herminio Menéndez, que participó en las olimpiadas de Munich 72, Montreal 76, Moscú 80 y Los Ángeles 84. De él hay expuesta una piragua de madera modelo ranger fabricada por Antonio Cuesta en Ribadesella y que el candasín utilizó para competir en Montreal, donde firmó un cuarto puesto. También aparecen Marcelino Torrontegui, Eduardo Prendes, Carlos Manuel Prendes, Ramón Menéndez, Carlos Prendes y Armando Prendes Viña.

Mención especial para Enrique Rodríguez, «Dacal», fallecido hace justo un año y cuya familia acaba de donar al Ayuntamiento de Carreño varias medallas que se expondrán en el centro polivalente de La Baragaña y que se sumarán a la de Munich 72, que momentáneamente ha sido trasladada a la Casa de la Cultura para formar parte de la muestra olímpica.

"Hay mucho material olímpico. Todos los que fuimos a unos Juegos Olímpicos guardamos cosas. Yo tengo la pala de Barcelona, la equipación… Hay suficiente como para montar una exposición permanente. Eso es el objetivo que tenemos desde la Familia Olímpica. La idea es poder hacer una muestra, pero que esté viva, que se puedan ir cambiando las piezas expuestas”, explica Álvarez.