El concejal del PP de Nava y vocal en la junta de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, Jairo Andrade, emplaza al alcalde, Juan Cañal, y al presidente de la entidad supramunicipal, Juan Antonio González, a que "se pongan de acuerdo a la hora de valorar la deuda que el Ayuntamiento de Nava tiene contraída con la mancomunidad".

Según Andrade, el pasado día dos el regidor naveto firmó un informe en el que se certifica que no consta en la actualidad deuda alguna con la mancomunidad. Sin embargo, señala que el presidente de la entidad, que también es miembro del equipo de gobierno del PSOE de Nava, certificó un día después que el déficit se sitúa en 63.757 euros procedentes de la liquidación del año 2014 y "cuyo pago el actual Alcalde decidió aplazar por discrepancias en la cuantía", indica Andrade.

"Resulta chocante que dos miembros de un mismo equipo de gobierno no se pongan de acuerdo en nada más y nada menos que 63.757 euros. Parece evidente que en este asunto las dos partes no pueden tener razón, ya que mantienen tesis contradictorias. ¿Quién miente y, por tanto, no está defendiendo los intereses de la institución que preside?", cuestiona Andrade.