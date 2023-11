Diego Riesco, quien fuera párroco de Ceceda (Nava) durante cuatro décadas, falleció el viernes en la Casa Sacerdotal de Oviedo, a los 92 años de edad. Don Diego, como era conocido por sus feligreses, tenía problemas de salud desde 2018, cuando sufrió una desorientación durante un paseo y fue relevado de su larga misión pastoral en la parroquia "escabechera" de San Miguel. A las diez de la mañana de ayer se ofició la eucaristía por su eterno descanso en la Casa Sacerdotal, antes de que los restos mortales fueran trasladados a su localidad natal de San Cristóbal de Clavillas (Somiedo), donde recibieron cristiana sepultura. La iglesia de Ceceda acoge a las cinco de esta tarde una misa de funeral que se espera multitudinaria, a la vista del gran cariño que se ganó el sacerdote en tierras navetas.

Nacido el 26 de mayo de 1931 en el seno de una familia numerosa, Diego Riesco estudió las primeras letras en la escuela de San Cristóbal antes de ingresar en el Seminario Diocesano. Fue ordenado sacerdote el 22 de marzo de 1958 por manos del entonces arzobispo de Oviedo, monseñor Francisco Javier Lauzurica y Torralba. Su primer destino fue San Esteban de Cienfuegos, la parroquia de Quirós en la que fue bautizado San Melchor y en la que permaneció hasta 1978, encargándose también durante ese tiempo de Santo Tomás de Lindes, Santa María de Llanuces, Nimbra y Villamarcel, todas ellas en el concejo quirosano.

Tras esos primeros veinte años de actividad pastoral en los valles del Trubia, el sacerdote pidió al Arzobispado el traslado a Ceceda, donde siempre se sintió como en casa, permaneciendo al frente de la parroquia de San Miguel durante cuarenta años, incluyendo también servicios en Santa María la Real de Fresnéu (Cabranes) y Nava. Al somedano siempre le gustó ser un cura de pueblo, muy cercano a sus feligreses. Así, no resultaba extraño ver a don Diego tomando un café con los vecinos o charlando con ellos en cualquier calle de Ceceda. "El cura tiene que estar entre los suyos", afirmaba en unas declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA en el mes de septiembre de 2013, cuando se le tributó un caluroso homenaje popular.

Gustavo Adolfo Caso, exalcalde de Nava y "escabecheru" de pro, recuerda que la llegada de Riesco a Ceceda no fue muy bien acogida por la sociedad local. "Teníamos un cura muy bueno y que nos lo quitaran no hacía gracia, así que fuimos a ver al obispo, que nos dio con la puerta en las narices", rememora Caso, quien también reconoce que el sacerdote somedado no tardó en ganarse el cariño de la feligresía. "Siempre fue un cura de pueblo, muy cercano para todos", subraya el exregidor naveto antes de lamentar que no se haya podido cubrir la plaza de Riesco al frente de la parroquia de San Miguel desde que la salud y la edad obligaron a su retiro hace ya un lustro.

Aficionado a las labores de carpintería y al labrado de la piedra, el fallecido sacerdote también tenía mano, y muy buena, para los asados. Por cierto, era un habitual de la fiesta del cordero de Llagüezos.

La historia y la investigación fueron otras de sus pasiones, al igual que la literatura y, muy especialmente, la poesía. Con motivo del homenaje que Ceceda le tributó hace diez años se publicó un libro firmado por el propio Diego Riesco y titulado "Un viejo cura de pueblo". El volumen recoge parte de su obra literaria, en la que se incluyen, junto a algún cuento y reflexiones diversas sobre el arte y la fe, varios de los versos compuestos a lo largo de su dilatada trayectoria pastoral. Una de esas composiciones se titula "Misión del cura" y resume su compromiso vital: En cada esquina, olvidado, / en cada piedra, cual lluvia, en el silencio, / sembrarse desinteresadamente, todo, / sin vacilar, sin esperar, sin miedo.