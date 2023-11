Noreña saca pecho de uno de sus platos más icónicos, los callos. Hostelería de Noreña organizó este miércoles una mesa redonda en torno a esta elaboración tradicional para presentar las 55 Jornadas de los Callos, que tendrán lugar del 5 al 10 de diciembre en los establecimientos hosteleros de la Villa Condal. Varios expertos en gastronomía charlaron con el público sobre si los callos deben ser pequeños o grandes o si han de ser picantes o no, también valoraron el auge del consumo de este plato en los últimos años moderados por el cocinero y escritor, Lluis Nel Estrada.

"Creo que el corte pequeño es más democrático porque es más fácil de comer. Los callos pequeños y picantinos", dijo la consultora gastronómica, Carmen Ordiz, quien comentó las posibilidades que tienen los callos de crecer en fama y seguidores como ha pasado en Italia, donde se ha recuperado el quinto cuarto, que consiste en todas aquellas partes que quedan después de extraer los cuatro cuartos del animal. "Me gustaba ver a los jóvenes ir a restaurantes a comerlo porque es defender un plato popular".

Para el escritor David Castañón los callos "son un ejemplo de resistencia astur". "A mí me presta que tengan un tamañín pequeño, que no sean como sábanas porque los callos van a acabar como el cachopo. Está emburriando a los hosteleros y eso acaba con la cultura de un país. Los callos que facemos son buenos así y no hay necesidad de hacerlos más grandes", apuntó.

Por su parte, el periodista experto en gastronomía, David Remartínez, se afirmó como "un fan de los callos". En su opinión, existe una paradoja en torno a este plato "porque se hacen jornadas gastronómicas, se publican libros, conocemos su historia e identidad, pero en las casas se están dejando de cocinar". Remartínez abogó porque los cocineros asturianos apuesten por estas elaboraciones tradicionales como los callos: "En Asturias vamos sobrados como para seguir ofreciendo cachopos".

También participó la periodista de LA NUEVA ESPAÑA, Ana P. Paredes, quien identifica los este plato con su padre, quien lo comía sin patatas. "Cuando era más joven, los callos eran más grandes. No como en Madrid, pero tampoco excesivamente pequeños que ni con la cucharilla los puedes comer. Creo que deben tener un punto intermedio", señaló la comunicadora, quien destacó el auge de este plato en los bares de la región. "Ando mucho por la caleya y cada vez hay más bares que los ofrecen y están más buenos que nunca. De hecho hay muchísima gente que hace excursiones para comerlos, son los calloadictos".

En cuanto a si los callos deben picar o no. Ahí coincidieron todos. Esta elaboración debe picar, al menos, un poco. "Hay esta tendencia de hacerlo de tal forma que le guste a todo el mundo, pero los callos tienen que picar", aseguró Castañón. Los integrantes de la mesa redonda también pusieron de relevancia el auge de su consumo en los últimos años vinculado al progreso de la industria chacinera. En la actualidad, todos los hosteleros reciben las calladas ya limpias "y es uno de los factores que nos permiten recuperar un plato tradicional, es determinante", comentó Estrada.

El acto culminó con la lectura del pregón de las Jornadas de los Callos, que corrió a cargo de la cocinera de Candamo, Viri Fernández, fundadora de "El Llar" de Viri" en San Román al que asistió también el presidente de Hostelería y Turismo de Asturias (OTEA), José Luis Álvarez Almeida.

La chef recordó cómo llegó a abrir su restaurante por los callos. "Fue un día del Desarme, hice 200 kilos de callos para restaurantes de Oviedo porque mis padres tenían una carnicería y tuve un accidente. Después de mes y medio en el hospital solo podía trabajar de pie y lo que sabía hacer así era cocinar, por lo que abrí 'El Llar'", dijo la pregonera, que es la primera mujer en anunciar este festejo gastronómico.

Fernández también rememoró sus visitas a Noreña cuando era una niña con su padre. "Era como venir a Nueva York, veníamos al mercado y al matadero para ver las máquinas de las chacineras porque aquí estaba la modernidad, era como un taller de innovación", concluyó.