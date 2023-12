"No tengo más que buenas palabras, intenté hacer lo mejor que pude para que los chavales, además de aprender, sean buenas personas. Después de todos estos años me llevo a Grado en el corazón", dice Alfonso Martínez, profesor de Historia y Geografía del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Ramón Areces de Grado que se ha jubilado tras 32 años de actividad lectiva en el centro. La despedida de Martínez ha sido emocionante y masiva. Los actuales alumnos y muchos de los estudiantes que pasaron por su aula le han felicitado en estos días con mensajes y llamadas de agradecimiento y cariño: "Estoy desbordado de emoción, agradecido y, la verdad, no tengo palabras", afirma sin poder contener las lágrimas.

Martínez inició su carrera como profesor hace 36 años y a los cuatro años ya llegó a la villa moscona, donde ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en la que, asegura, lo mejor han sido los chavales. "Sin duda me quedo con lo bien que me lo pasé en clase, utilizando la risa y el humor como pedagogía porque nos libera y nos quita el miedo", comenta. En sus clases, además de dar la lección, Martínez siempre procuró ayudar a sus estudiantes en su proceso de formación vital, aconsejando y siendo pilar de apoyo para muchos de ellos. Y esa parte es la que más le satisface ahora que emprende el camino de la jubilación. "Con mis defectos y con mis virtudes, por lo que siempre he luchado es por los alumnos, los jóvenes, porque son el futuro de la sociedad, incluso aquellos que ya son exalumnos", apunta Martínez. Famosos son los sistemas de creación de esquemas de este profesor, quien siempre compartió los métodos de aprendizaje con los estudiantes sirviéndoles a estos en sus estudios superiores. Estas tres décadas de actividad han tenido también momentos difíciles, dice, "como el típico día malo que tenemos todos y no puedes hacer el trabajo tan bien como te gustaría porque las circunstancias de la vida te condicionan". Sin embargo, asegura que siempre que ponía un pie en el centro la cosa cambiaba por el buen ambiente y el apoyo sin fisuras del resto de profesores en un claustro muy unido: "Los compañeros han sido maravillosos y algunos de ellos son a día de hoy amigos íntimos", detalla. No quiere mentar a ninguno de los docentes con los que ha compartido estos 32 años porque se dejaría a personas importantes sin nombrar pero, sin duda, quien ha sido su compañero y amigo del alma es Juan José Rodríguez, profesor de Biología. Martínez afronta los primeros días de jubilación con inmerso en un mar de cariño y agradecimiento de sus estudiantes, quienes le han dedicado bonitas palabras que son el mayor triunfo para este profesional de la enseñanza. Alfonso ya no dará más clases sobre la Revolución Rusa o la II Guerra Mundial, pero sí estará para siempre en el corazón de todos los que fueron sus alumnos.