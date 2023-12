Roban por octava vez los canalones del cementerio y la iglesia de Pervera

Los vecinos de Pervera, en Carreño, están desesperados. En los últimos años les han robado hasta en ocho ocasiones los canalones de la iglesia y el cementerio. La última, hace tan solo quince días. "Ya no sabemos qué vamos a hacer. Nosotros los arreglamos y los ladrones actúan. Es desesperante", dice el presidente de la asociación vecinal, Juan Díaz.

La entidad ha hecho todo lo posible por intentar poner freno a una situación que consideran "abusiva. Con una vez el daño ya es bastante, pero es que llevamos ocho", comenta. Han denunciado los hechos a la Guardia Civil y han sustituido los canalones iniciales de cobre por otros de aluminio, pero nada ha servido.

Hace tan solo unos días volvieron a sufrir un último robo. En esta ocasión, se llevaron toda la infraestructura del cementerio y de parte de la iglesia. Tan solo dejaron aquellos canalones que habían sido renovados en agosto, justo tras el anterior asalto, "aunque no tardarán mucho en volver para llevárselos. En el tejado superior de la iglesia, que es el único sitio donde aún mantenemos los canalones de cobre, han dejado las arquetas abiertas y preparadas para la próxima vez", advierte.

Los asaltantes se fueron, incluso, con las barras de acero inoxidable de una de las tumbas. "No tienen respeto por nada", lamenta Díaz, quien, al menos, agradece que en esta ocasión fuesen más cuidadosos. "Por lo menos lo quitaron todo con cuidado, usaron hasta un destornillador. La otra vez lo habían dejado todo roto", recuerda. El presidente vecinal ya no sabe qué medidas van a tomar para dejar de ser foco de los ladrones. "Existe la posibilidad de poner cámaras de vigilancia, pero si las ven las van a acabar rompiendo. Ya lo hicieron con el foco que tenemos para iluminar la fachada de la iglesia. Como les molestaba para robar, lo arrancaron", dice. Otra opción "es ponerlos de plástico y dejarlos blancos para que lo vean bien. No sé, tendremos que hablarlo entre la directiva de la asociación".

Porque Díaz tiene claro que alguna solución tienen que tomar. "Los canalones los vamos a reponer de nuevo porque no podemos dejar la iglesia y el cementerio sin ellos. Ahora en época de lluvia entra toda la humedad y es peor. Además, estamos pintando parte de la fachada y se estropearía", explica.