Adriana Fernández, la única mujer taxista de Pravia: "Los mayores son los que más cogen el taxi"

Adriana Fernández Díaz es la única mujer taxista que hay actualmente en Pravia y es una más junto a sus doce compañeros de parada. "Antes hubo otras, pero en este momento estoy yo sola", matiza. Lleva cuatro años al frente del volante y, empezando el quinto, afirma sentirse muy a gusto con una profesión que tuvo que ejercer cuando su padre, taxista también, enfermó. "Empecé haciendo bachiller artístico porque siempre me gustó y luego estudié la carrera de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural en la Escuela de Artes de Avilés. Estaba acabando la carrera, haciendo el proyecto final, cuando a mi padre le dio un ictus", recuerda esta emprendedora que, al mismo tiempo, se encontraba estudiando francés en la Escuela de Idiomas con la idea, como ella explica, de preparar en el futuro unas oposiciones.

El cambio en su vida vino marcado, como el de tantos españoles, cuando el covid empezaba a hacerse presente en Europa. "Fue una época dura, entonces empezó a ir a menos el trabajo y, tras enfermar mi padre, decidí hacerme cargo yo del taxi. Al tiempo que empecé a trabajar también terminé de estudiar lo que tenía pendiente y me licencié. Incluso al principio también trabajaba en una confitería, pero no podía con todo y dejé este último trabajo para dedicarme en pleno al taxi y a acabar mis estudios", señala esta mujer que, al tiempo, recuerda que los primeros días al frente del volante, fueron duros. "A mi padre le dio el ictus un lunes y el miércoles ya estaba yo trabajando. La normativa del taxi es bastante extensa y al principio yo la desconocía, es que no sabía ni como descolgar la emisora, pero tuve la fortuna de contar con la ayuda de mis compañeros taxistas, que me han ayudado siempre muchísimo y poco a poco, fui aprendiendo cuanto necesitaba", dice.

Tiene todo tipo de clientela desde que, a las ocho de la mañana, se sube al taxi para realizar las rutas escolares. Luego regresa a la parada y allí está el mayor tiempo que puede. También tiene, entre sus clientes, a gente mayor. "Los mayores son los que más cogen el taxi. Yo voy bastante a los pueblos donde me solicitan para trasladarlos al médico o a la compra". Ella, que ve cada día la situación de los pueblos que visita, anima

El giro que ha dado su vida es positivo, como ella misma afirma. "Gracias al taxi y a trabajar mucho he podido comprarme un piso e independizarme. Es un oficio duro, pero al mismo tiempo gratificante porque echas muchas horas en el coche pero también es cierto que se agradece el trato del público que, en general, siempre es amable y cercano", señala Adriana que, sobre si se puede emprender y vivir en el medio rural, es clara: "Yo de otros gremios no sé, pero en el que me ha tocado a mi puedo decir que el taxi, en el medio rural, funciona. Éste es un trabajo bonito donde conoces mucha gente que luego se vuelven amigos y también hay mucha unión entre los compañeros".

Otra cosa que tiene muy claro esta joven emprendedora es dedicar su tiempo a la familia y a sus aficiones. "Intento descansar, si puedo, el fin de semana y desconectar para dedicarle mi tiempo a disfrutar de mi gente así como también a hacer aquello que más me gusta como es pintar y dibujar" dice esta taxista que añade: "No sé si será esta mi profesión definitiva, ahora estoy aquí, pero no descarto cumplir otros sueños como trabajar en restauración".