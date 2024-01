G.C. tiene ocho años. Es alegre, sensible y cariñoso. Le encanta jugar al fútbol en el cole, hacer castillos con bloques de construcciones y los coches. De mayor, sueña con ser policía. Sin embargo, también tiene múltiples tics, que en ocasiones molestan a sus compañeros de clase e, incluso, a él mismo, pero que no puede controlar. A veces grita o insulta. Y es que G.C. tiene Síndrome de Tourette. "Su padre y yo empezamos a notar que parpadeaba sin control, sobre todo, mientras estaba viendo la televisión, cuando tenía alrededor de 3 años", recuerda su madre. Ahí empezó una odisea con diferentes médicos especialistas, pero "nadie nos daba una solución y nos decía qué era lo que ocurría".

Entonces fue cuando conocieron a Silvia Silván, profesora del Colegio Público Condado de Noreña y tutora de G.C., que pasó por una situación parecida con su hija Paula Peña. La joven, de 24 años, cuenta que la diagnosticaron hace tan solo tres. "Desde que era pequeña me sucedían una serie de cosas, tenía tics, ansiedad y otros trastornos, que me fueron analizando individualmente en lugar de en conjunto, por eso tardaron tanto en dar con lo que tenía", relata.

El momento en el que los especialistas le dijeron que tenía Síndrome de Tourette supuso un alivio para ella. "Por fin pude dejar de sentir que estaba loca y salir de aquel bucle en el que intentábamos encontrar una cura a lo que padecía", rememora. Y es que esta afección, no tiene cura. "No existe una pastilla que haga desaparecer los tics, o las cosas que haces de manera involuntaria. No queda más que aceptarlo y tirar para adelante", añade.

Ambas familias, la de Paula Peña y la de G.C., pertenecen a la Asociación del Principado de Asturias del Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados (APASTTA), en la que actualmente se asiste a 33 familias asturianas. Fundada en 2005, la asociación se esfuerza por promover la comprensión y el tratamiento efectivo del trastorno, mejorando la calidad de vida de quienes lo padecen y sus familias. José Carlos Heredia, Charo López y Gracia Gutiérrez, representantes del colectivo, explican que "nuestra función principal es, sobre todo, informar a la población en general de qué es exactamente el Síndrome de Tourette, porque aún hay mucho desconocimiento sobre el tema, a pesar de que hemos conseguido mucho en los últimos años".

Los miembros de la asociación señalan que "el Tourette es un trastorno neurológico que se caracteriza por la presencia de tics motores, movimientos musculares involuntarios y vocales, a través de la emisión de sonidos y palabras". Sin embargo, estos espasmos no son fijos. "Puedes empezar, por ejemplo, moviendo la nariz y al cabo de 15 días dar tres golpes en una mesa o guiñar los ojos. Al igual que puedes tener muchos de ellos al mismo tiempo. Son cambiantes", detallan. Para ser diagnosticado, estas acciones, junto con algunos otros síntomas menos llamativos que acompañan a la afección, "deben repetirse de una manera continuada durante al menos dos años".

Con bastante frecuencia los afectados también padecen otro tipo de trastornos asociados como son el Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) y el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). También suele haber "trastornos del sueño, problemas de conducta, de control de impulsos, depresión y ansiedad. En muchos casos, son estos trastornos los que afectan más la calidad de vida de las personas afectadas", añaden.

Uno de los aspectos que luchan por desmitificar es la asociación del síndrome con la coprolalia, término médico usado para describir uno de los síntomas más confusos y socialmente estigmatizantes del Síndrome de Tourette. "Es la expresión involuntaria de palabras obscenas o socialmente inapropiadas o comentarios despectivos", explican los miembros de la asociación, quienes añaden, además, que "tan solo un 12 por ciento de los afectados sufre esta condición, a pesar de ser una de las más visibilizadas".

La mayor preocupación, tanto de los afectados como de sus familias, es el rechazo social. "Él todavía no es consciente de lo que tiene, pero cuando vamos al parque le resulta muy difícil jugar con otros niños porque lo consideran raro", señala la madre de G.C. Paula Peña reconoce que "yo siempre me he rodeado de amigos muy buenos y nunca me he sentido discriminada, pero sí que conozco otros casos en la asociación que han pasado por una infancia muy difícil, sobre todo en la etapa escolar, porque eran objeto de burla de sus compañeros y eso tiene que ser horrible".

Es por eso, que este jueves tanto Paula Peña como G.C. les han contado el cuento "Tengo el Síndrome de Tourette" a los niños de tercero de primaria del colegio Condado de Noreña. Escrito por Arantza Osuna, narra la historia de Hugo, un pequeño afectado por este trastorno, para que los escolares comprendan un poco más en qué consiste. Los representantes de APASTTA han ofrecido, además, acompañados por el neuropsicólogo Juan Arias , una charla a los profesores del centro. "Trabajar mano a mano con la comunidad educativa también es fundamental", concluyen.