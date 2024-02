Las parroquias maliayesas de Les Mariñes recuperan el servicio de taxi

Las parroquias de Les Mariñes, en Villaviciosa, han recuperado un servicio más que necesario. La taxista Natalia Fernández se acaba de reincorporar al trabajo tras haber estado casi un año de baja. "Estaba muy nerviosa, era como volver a ser novata, pero la gente estaba esperando por ello con ganas. Es un servicio muy necesario", indica la mujer. La maliayesa entró al sector hace diecisiete años, según recuerda, por "una conversación casual" y ha convertido su profesión en su gran pasión. No solo le encanta conducir, sino el trato cercano con la clientela. "Hay gente que lleva conmigo más de once años. Nunca he tenido ni un problema, todo lo contrario", asegura. Recuerdos tiene muchos, todos de buenas experiencias por el cariño y el buen trato que recibe y da y la relación de confianza que mantiene con la clientela. Por el momento, acerca de los horarios y disponibilidad, explica que descansará un día a la semana que adaptará según el trabajo. | A. G.-O.