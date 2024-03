Grado, al mal tiempo buen comercio: la Asociación Manuel Pedregal celebró su primera feria

La Asociación de Hostelería y Comercio Manuel Pedregal de Grado celebró ayer su primera feria. Un evento con liquidación de stocks y productos de muy diverso tipo, que inicialmente estaba previsto para el sábado y el domingo y que el mal tiempo no permitió desarrollar más que en la jornada dominical. El sábado, imposible montar los puestos en la calle por la lluvia. Y el domingo, se pudo aprovechar un claro al mediodía. Aún así, numerosos vecinos disfrutaron de unas horas de feria, en la plaza frente al Ayuntamiento.

"Participamos unos doce puestos. De ropa, calzado, flores, cestería, servicios de belleza, complementos y artículos personalizados para bebés, entre otros. Además, la Hermandad de Santiago y Santa Ana, y Amigos de Grado trajeron vino, invitaron a la gente y dieron una botella para cada puesto", apuntó Carolina Fernández, de la Confitería Pastur. "No tuvimos mucha suerte con el tiempo, pero cumplimos la idea de sacar los comercios a la calle. Yo tengo un centro de estética y, al final, hay muchos servicios que el cliente no conoce. Esta es una oportunidad para darnos a conocer", aseguró Belén Cuendias, de Belén Cuendias Skin Beauty. Un negocio que no se ubica en el entorno de Manuel Pedregal, pero que también participó de la feria. "Es una suerte que la asociación nos dé la oportunidad", subrayó.

Además del centro de estética, también participaron de la feria los comercios Soñando con Manoli, Andén 10, Calzados Aurelio, Floristería La Flor, Galletas La Triunfante, El Tricot de Mónica, Feudo Real y La Cestería de Grado.

La feria promovida por los comerciantes de Manuel Pedregal es solo una de las tantas iniciativas que el colectivo lleva a cabo durante el año para la dinamización de la capital moscona.