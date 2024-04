El lujo animado del artista pop Joaquín Viña viaja a Barcelona

El mundo de la animación se fusiona con grandes marcas de lujo en la nueva colección del artista candasín Joaquín Viña. Una apuesta potente y divertida protagonizada por personajes tan populares como Barbie o Minnie Mouse que lleva por título "Tay day only 4 vips" y que ha diseñado en exclusiva para la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, "Art3f", que se celebra en Barcelona este fin de semana y a la que acude de mano de la galería luanquina Acuña Espacio de Arte.

La colección mantiene el estilo pop art que define al pintor y del que ha hecho su seña de identidad. "Todas las obras las dibujo primero a mano y luego las digitalizo. Es entonces cuando les meto filtros y colores para que mantengan un estilo lineal", explica. En esta ocasión, la muestra está integrada por cinco piezas con las que el candasín va un paso más allá, ofreciendo la posibilidad de adquirir la obra como un cuadro o en formato mesa. Todas ellas tienen una medida de 55x55x55, mientras que la altura de las patas está cortada a 20 centímetros, "estilo ‘japandi’", especifica. Por el momento, se trata de un trabajo limitado, aunque "si tiene éxito en Barcelona no descarto la posibilidad de ampliarla".

"Estoy muy ilusionado porque es algo en lo que llevaba tiempo pensando y me apetecía hacer", dice sobre la muestra, en la que ha estado trabajando los últimos dos meses y que se convierte en la número 62 de toda su carrera, con una trayectoria que no ha dejado de consolidar gracias a su capacidad para reiventarse.

El candasín lleva colaborando con Acuña Espacio de Arte desde hace tres años, con cuyo propietario, Daniel Acuña, ha logrado tejer una relación que va más allá de lo profesional. "Tengo la suerte de haber encontrado una galería que me da libertad a la hora de pintar y no me encorseta, algo que no suele ser fácil. Es importante que haya una comunicación continua sin que el galerista intente aprovecharse del artista, que se moleste por vender tus obras, que se mueva...", destaca.

Esta es la primera vez que la galería acudirá a una feria fuera de Asturias, y lo hace con un cartel de excepción en el que se integran artistas consolidados como Viña con nuevas promesas. Además del candasín, los otros artistas participantes son Itziar Sánchez, Nuria Catedra, Tania Romero, Luciana Bruz, Elena Kevorkian y el propio Daniel Acuña, propietario de la galería. También estarán Iratxe Esteve, con una muestra fotográfica, y Begoña Vega con escultura. "Para algunos será la primera vez que salgan de Asturias y es toda una oportunidad", resalta el luanquín.

Tras la presentación de esta nueva colección, Viña se introducirá de lleno en la preparación de una exposición individual que este año podrá disfrutarse en la galería Arancha Osoro de Oviedo. La propuesta en ese caso será totalmente diferente a la de Barcelona, pues los cuadros serán en lienzo.