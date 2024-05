Un viaje al Candás de "La Indiana": un grupo de estudiantes conoce los escenarios de la novela de María Teresa Álvarez

El encuentro que los protagonistas de "La Indiana" viven junto a la ermita de San Antonio es, quizás, una de las escenas más representativas de la novela, y la razón principal de que para María Teresa Álvarez, su autora, los nombres de Marina y Silverio estén ligados irremediablemente a este rincón de la costa carreñense. Ayer, alumnos y profesores del club de lectura del instituto Carreño Miranda de Avilés pusieron voz a ambos personajes durante un recorrido en el que estuvieron guiados por la candasina y que les permitió adentrarse en el Candás del siglo XIX.

El grupo al completo, en la peña de los Ángeles. Arriba, sentados en el mirador, y abajo, en la pasarela. | A. G.-O. / Alicia García-Ovies

Partiendo de la fuente de Santarúa, la escritora les condujo a través de las páginas de su libro, de sus propios recuerdos de infancia y de juventud, de sus vivencias. Con la lluvia haciendo acto de presencia de forma intermitente durante toda la tarde, el grupo descubrió el antiguo teatro que se esconde entre las fachadas de la calle Carlos Albo Kay y que actualmente está abandonado. "Es una preciosidad, aquí antes se hacían bailes. Es una pena que esté así porque restaurado quedaría precioso", opinó la candasina.

Un viaje al Candás de "La Indiana" / Alicia García-Ovies

Siguió el recorrido por San Roque, donde unas impresionantes vistas de Candás sorprendieron a los jóvenes antes de llegar a la calle de la Cuesta, donde se ubicaría la casa de Silverio. Ahí, muy cerca del mar, sería posible "escuchar perfectamente cómo ruge" durante los temporales. Tormentas que, como ocurre en la novela, acabaron con las vidas de muchos marineros. "Yo quería hacer un pequeño homenaje a Candás y no sabía qué escribir, entonces se me ocurrió que una de las cosas más sobresalientes es la cantidad de personas que murieron a lo largo de los años en la mar. Además, como también había emigrantes a Cuba me surgió esta historia", explicó.

Eso sí, la escritora dejó claro que los dos protagonistas de la obra eran personajes ficticios, aunque "estoy segura de que Marinas hubo muchísimas en Candás", niñas inteligentes que tuvieron que dejar la escuela por trabajar. Álvarez también recordó las pobres condiciones en las que los marineros de Candás salían antaño a faenar y cómo, por desgracia, fueron varias las ocasiones en las que los vecinos tuvieron que verlos fallecer frente a la costa sin que hubiese servicio de salvamento alguno. "El milagro –apuntó– es que se salvase alguno".

No faltó, tampoco, la lectura frente a la peña Furada, emblema para los vecinos de Candás, y la de los Ángeles, donde les contó que se había levantado el primer faro de la villa. También visitaron la que sería la casa de Marina, junto al actual Ayuntamiento, una gran casa de indianos cuya construcción se narra en la novela. Bajo la lluvia, ascendieron por la ladera de San Antonio hasta la capilla, donde leyeron el momento en que, sin poder evitarlo, ambos protagonistas se funden en un apasionado primer beso junto a las paredes del templo. El recorrido terminó en el interior de la iglesia de San Félix.

Allí, los jóvenes aprovecharon para interesarse por cómo había sido para la candasina escribir la novela, teniendo en cuenta la cantidad de datos históricos concretos que incluye. "No recuerdo la de meses que pasé en la biblioteca. Estuve días y días estudiando. Me gusta mucho el relato histórico y como lectora que soy no me gusta que me engañen, por eso me preparé antes. Siempre digo que soy escritora porque me gusta escribir, pero también porque estoy deseando aprender cosas, y con los libros siempre aprendo", aseguró.

Estos datos históricos los acompañó de recuerdos y vivencias propias, porque "cuando escribes siempre reflejas cosas que has vivido". Un ejemplo son los pasajes de la novela que ocurren en Cuba, país al que la candasina viajó con su marido y que le apasionó. Tanto es así que en el libro cuenta como en la fábrica de tabaco había un lector entreteniendo a los trabajadores. Ese momento, indicó, "lo viví y me impresionó mucho".

Sus novelas son, para ella, como si fueran sus hijos. Por eso agradeció a los jóvenes que la eligiesen para el club de lectura. Todos ellos, profesores incluidos, reconocieron haber disfrutado de la lectura. "Quiero que me lean mujeres y hombres adultos, pero que te lean jóvenes da un subidón", dijo. Les recomendó otra de sus obras, "El secreto de Maribárbola". "Tomaremos nota para el próximo curso", aseguraron los docentes.

El instituto avilesino se convirtió este curso en un espacio libre de móviles y para llenar los recreos decidieron impulsar distintas actividades, entre ellas dos clubs de lectura. El junior y el senior. Este segundo, integrado por nueve alumnos de 1º y 2º de Bachillerato, fue el que ayer visitó Candás acompañado de un grupo de profesores.

"Elegimos una obra por mes. Empezamos con un tema japonés y luego pensamos en premiarlos de alguna manera por la constancia, así que como conozco a Teresa les propuse ‘La Indiana’ y acabar con esta ruta", explicó Victoria Alijostes, candasina y profesora en el centro educativo.

La actividad está cosechando un notable éxito entre los estudiantes. Tanto es así que Alijostes espera que el club de lectura pueda continuar en cursos posteriores. Por el momento, la experiencia ha sido muy positiva y ya ha servido para darles a conocer el mundo candasín de "La Indiana".