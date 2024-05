El Ayuntamiento de Siero ultima su integración oficial en el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), una medida que resulta imprescindible para la puesta en marcha de nuevas líneas de autobús como la prevista entre La Fresneda, Lugones, Viella y Parque Principado. El Pleno ordinario de mayo, que la Corporación celebró a primera hora de la mañana de ayer, dio el visto bueno a las condiciones de esta incorporación y facultó al alcalde, Ángel García (PSOE), para cerrar y firmar el acuerdo. La sesión estuvo marcada por la ausencia de los ya exconcejales socialistas Susana Madera y Alberto Pajares, que han presentado recientemente la dimisión. El regidor aprovechó la toma en consideración de estas renuncias para agradecer la labor desarrollada por quienes fueron sus colaboradores. "Quiero darles las gracias como alcalde y como ciudadano, pues han contribuido mucho a este gobierno con una dedicación total y absoluta. Les deseo lo mejor a ambos", indicó García, quien avanzó que Eva Iglesias será a partir de ahora la portavoz del gobierno local, en sustitución de Alberto Pajares, y que contará con Alejandro Villa como suplente.

Siero entra en el Consorcio de Transportes para disponer de más líneas de autobús / José A. Ordóñez

Natural de Fonciello y vecina de la Pola desde hace casi veinte años, Eva Iglesias Loredo, directora del C. P. Hermanos Arregui, fue la principal novedad en la lista electoral del PSOE para los comicios locales del pasado año. Diplomada en Magisterio y especialista en Audición y Lenguaje, ha ejercido como maestra y directiva tanto en escuelas del medio rural como en grandes colegios.

Por lo demás, y pese a contar con dos ediles socialistas menos en la Corporación, a la espera de que tomen posesión los sustitutos de Madera y Pajares, el gobierno liderado por Ángel García logró sacar adelante la ordenanza que regulará la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de la Pola. Lo hizo con el respaldo de Izquierda Unida (IU), la Plataforma Vecinal de La Fresneda y Podemos, frente a las duras críticas del PP y Vox, que votaron en contra. El portavoz popular, Juan Luis Berros, aseguró que la medida "no es necesaria ni oportuna" y que, además, "va a provocar un importante quebranto económico", mientras que, desde Vox, Josué Velasco también incidió en el "grave perjuicio" que la zona de bajas emisiones generaría al comercio de proximidad de la capital municipal. Ángel García subrayó en la réplica que la implantación de esta medida responde a una "obligación legal" y a la necesidad de "actuar contra la emergencia climática que vive el planeta", subrayando también que Europa va a exigir tener lista una zona de bajas emisiones para concurrir a futuras convocatorias de ayudas comunitarias. "Se dice que no hay donde aparcar, pero tampoco hay ya donde amarrar el caballo, y es que los tiempos cambian", afirmó el regidor para poner de manifiesto que el modelo de ciudad está mutando y que las dificultades para acceder en coche a los centros urbanos "irán cada día a más". A este respecto, subrayó que la propuesta para la Pola solo afecta al tráfico en la calle Pedro Vigil y que no habrá multas.

También generó un animado combate dialéctico entre García y Berros el reconocimiento extrajudicial de obligaciones para el abono de facturas pendientes. El portavoz popular acusó al Alcalde de "abusar" de este procedimiento y de, en consecuencia, "convertir en normal lo que debe ser una excepción". Además, alertó de que su formación está dispuesta a "tomar medidas legales" en el caso de que aprecie que se repite un uso excesivo del reconocimiento extrajudicial de obligaciones por parte del gobierno municipal. El regidor replicó al portavoz del PP tildando de "falso" que sea habitual que se lleven este tipo de facturas al Pleno y emplazando a Berros a que le aclarase si veía irregularidades en algunas de ellas en concreto.

También mostraron sus divergencias el gobierno y el principal partido de la oposición a la hora de valorar el centro de investigación sobre inteligencia artificial de la Universidad de Oviedo en Lugones. A juicio de Berros, no merece disponer de un local municipal.

Para finalizar , y ya en el turno de ruegos y preguntas, Ángel García se comprometió a iniciar los trámites para la creación de un plan director de cooperación internacional a instancias de Teresa Álvarez, portavoz de Izquierda Unida.