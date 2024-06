Javier Uría, reclutado para el proyecto de rehacer la historia de la gramática latina

El catedrático de Filología Latina de la Universidad de Zaragoza, el noreñense Javier Uría, es uno de los cinco expertos internacionales que van a colaborar con la Universidad de la Sorbona (París) en el proyecto europeo LiTeRA para reconstruir la historia de la gramática latina. Un programa que ha logrado una de las grandes financiaciones europeas –del European Research Council– para poder llevarse a efecto. En concreto, Europa ha concedido una Advanced Grant 2023 para que se pueda llevar adelante en este proyecto que tiene como investigador principal a Alessandro Garcea, catedrático de Literatura Latina e Historia de los Textos en la Sorbona de París y una referencia mundial en historia de la lingüística antigua.

El proyecto LiTeRA ("Linguistic Texts of Roman Antiquity. Collecting fragments, sources and lexicon in a digital environment") busca ofrecer una perspectiva completa sobre la génesis y configuración de la ciencia lingüística romana de los siglos II a. C. al III d.C.. Un momento esencial en la evolución de la cultura occidental dado que se corresponde con la extensión del Imperio Romano. Y un periodo que "ha sido poco estudiado porque la mayor parte de la documentación se conserva de manera fragmentaria e indirecta", explica Javier Uría.

El proyecto prestará especial atención a obras que, "por esa transmisión fragmentaria, han sido minusvaloradas por los investigadores", añade. También lleva aparejada, como tarea importante, "la digitalización de los textos fuente, es decir, aquellos que transmiten los fragmentos". Y un tercer objetivo del proyecto es "sistematizar la terminología del momento, explicando su evolución, su variación a lo largo del tiempo y su conexión con el aparato terminológico de la propia Lingüística moderna".

Uría se formó como filólogo en Oviedo a finales de los años 80 y principios de los 90, siendo de las primeras promociones de la especialidad de Clásicas de la Universidad asturiana.

Recuerda con especial énfasis las clases de Lingüística Latina de José Luis Moralejo, que acabó siendo su director de tesis. Fue él quien le propuso estudiar el fenómeno del eufemismo en latín: la tesis que le hizo valedor de los premios nacionales de la Fundación Pastor y la Sociedad de Estudios Clásicos. De entonces le nació una vocación investigadora que no ha perdido.

Precisamente fue otra propuesta de Moralejo, la de traducir a Carisio, uno de los gramáticos latinos tardíos, cuyo manual de gramática no se había sido traducido a ninguna lengua, el que le llevó a tomar contacto con uno de los mayores especialistas en ese campo, Alessandro Garcea (entonces profesor en Lyon y ahora catedrático en la Sorbona de París). Fue en 2011, en Teruel, en un International Seminar que el asturiano organizó sobre tradición gramatical latina, "de donde surgió en cierto modo el germen" del trabajo que se hará ahora liderado por Garcea. "A partir de entonces no hemos dejado de colaborar y casi todos los años nos reunimos en París para discutir nuestros trabajos", relata Uría.

El proyecto europeo permitirá financiar tres becas predoctorales y tres postdoctorales y contará además con la asistencia de cuatro "targeted experts" además de Javier Uría. En concreto serán investigadores de las universidades de Nápoles, Turín, Sao Paulo y Almería. De esta última universidad procede el otro español del proyecto, Ramón Gutiérrez, profesor contratado doctor en la Universidad de Almería y colaborador también de Uría.

El asturiano trabaja desde hace décadas en el Campus de Teruel, donde forma parte del Departamento de Ciencias de la Antigüedad en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y además es investigador del Instituto de Patrimonio y Humanidades (IPH) de la Universidad de Zaragoza. Para Uría el proyecto financiado por la Unión Europea es "muy ambicioso" y podrá tener una "gran difusión" cuando se concluya ya que por exigencias de la entidad que financia será una investigación, cuando se conlcuye, de acceso abierto "y eso asegura un enorme impacto científico", valora Javier Uría.