Los alumnos de Faes y Viella (Siero) disfrutan de una impresionante exhibición de la Guardia Civil y se ponen del lado de la ley

"¿Vais a poner una bomba?" Los más de cien niños del CRA de Viella y Faes (Siero) tiraron ayer de inocencia para sacar una sonrisa a los agentes de la Guardia Civil desplazados hasta la parroquia de Valdesoto con el fin llevar a cabo una exhibición de diferentes especialidades ante los escolares. Desde drones hasta lanchas y material subacuático, equipos para tomar huellas de la Policía Judicial, el Seprona, coches patrulla, perros que buscan droga y explosivos y hasta robots para desactivarlos. Y sí, hubo "bomba", aunque fue detonada por especialistas, a distancia y sin daño para nadie, más allá de un pequeño respingo ante el petardazo.

Fue sólo una de las muchas actividades de las que pudieron disfrutar los escolares, encantados con todo el despliegue de material. "A mí lo que más me ha gustado ha sido lo de la natación", explicaba nervioso Fabián Graciano, de la escuela de Viella. De hecho, "me subí en una lancha, fue muy guay", aseguraba. Dani Plaza y Manuel Rodríguez, por su parte, estaban "encantados" con la muestra de "los perros y los drones. "Fue muy emocionante", afirmaron.

"Blue" y "Chini" fueron los dos canes encargados de hacer las delicias de los más pequeños. El primero de ellos actuó para detener a un sospechoso, logrando inmovilizarlo y llevarlo ante las autoridades. Y el olfato infalible de "Chini" hizo que fuera imposible engañarlo con varias maletas dispuestas en el suelo: dio con la que contenía explosivos a la primera.

La exhibición, que duró toda la mañana, sirvió para que los niños hicieran mil preguntas a los agentes y para que "vean que no tienen por qué meterles miedo con nosotros", bromeaba el teniente Dan García. No en vano, todos los años se realizan actividades de este tipo en diferentes centros educativos de la región, con el objetivo de acercar el trabajo no siempre bien conocido de la Benemérita a los más pequeños. Y de paso, poder despertar alguna vocación de futuro, aunque ayer ningún escolar se atrevió a asegurar que quisiera formar parte del Cuerpo. En todo caso, la diversión estuvo asegurada, los especialistas se llevaron un gran aplauso y todos se fueron admirados, felices de estar en el lado bueno de la ley.