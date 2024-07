Protesta vecinal por el incremento "brutal" de los precios de la Escuela de Música de Nava

Más de un centenar de personas salieron el pasado viernes por la tarde a la calle en Nava para denunciar las subidas de precios previstas en la Escuela de Música municipal, y que a la larga podrían acabar suponiendo el cierre del centro, alertan, por falta de alumnos.

Numerosas familias con hijos matriculados en el centro sostienen que el planteamiento del consistorio naveto, gobernado por el PSOE, supondrá una subida de precios "abusiva" e "inasumible" para el curso que viene, lo que obligaría, según lamentan, a que muchos de ellos se vean abocados a renunciar a la formación musical de sus vástagos, o a matricularlos en otras escuelas.

Las nuevas tasas suponen un incremento que en algunos casos llega al 75 por ciento. Así, la asignatura de instrumento, que este curso tiene un precio de 40 euros, llegará el que viene a costar 70 euros. Y en el caso de lenguaje musical para adultos, la subida es de más del 100 por ciento: de 16 euros pasará a 33 en septiembre. De este modo, argumentan los afectados, "un alumno que en el presente curso se haya matriculado en lenguaje musical de adultos y un instrumento individual pasará de pagar 53 euros a 103".

Y de esta manera, muchos están pensando ya en pedir plaza en otras escuelas musicales, porque "todas son más baratas que esta", afirman. "Se puede entender que quieran actualizar los precios, pero una subida de semejante magnitud de un año para otro no es entendible, sobre todo si se compara con los servicios que ofrecen municipios cercanos", señalan, tras dirigirse por carta a todos los afectados y poner en marcha una recogida de firmas contra esta subida.

Detalle de una de las pancartas en la plaza de Manuel Uría. | L. P. / Luján Palacios

Con las tarifas para el curso que viene "muchos nos veremos abocados a renunciar a la enseñanza musical", lamentan, antes de señalar que el propio Ayuntamiento define el centro como un espacio que "cumple una función social y cultural dirigida a todos los ciudadanos". El nuevo coste de las clases "puede hacer que haya personas que se vean expulsadas de la Escuela por razones económicas", y temen que el centro acabe cerrando cuando en su día llegó a ser una referencia comarcal.

En varias de las familias se da el caso de tener dos hijos matriculados, y "se hace imposible que podamos seguir pagando las clases en una escuela municipal, que ni siquiera es formación reglada". De tal manera que "sale más a cuenta mandar a los niños a clases particulares con profesionales de los respectivos instrumentos", sostienen los afectados.

El viernes por la tarde se juntaron para protagonizar una protesta musical ante el Ayuntamiento, con la queja además de que "no nos quieren recibir para hablar y ver qué otras opciones hay", afirman. Pertrechados con pancartas con lemas como "No a los precios abusivos", "No a la brutal subida de precios", "Sin música no hay pueblo" o "Don’t stop the music", niños y mayores se quejaron en la plaza de Manuel Uría a ritmo de gaita y tambor para llamar la atención sobre un futuro que prevén "muy negro" para la Escuela.

Así las cosas, las familias afectadas tienen en marcha una recogida de firmas que serán entregadas al regidor, el socialista Juan Cañal, para "mostrar nuestra más enérgica protesta por la brusca subida de precios". Algunas estimaciones hablan de que la mitad de los alumnos actuales no podrían costearse los estudios en la escuela naveta.