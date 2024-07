El alcalde naveto echa cinco y toma el sexto

Es costumbre del alcalde de Nava, Juan Cañal, participar en el concurso de escanciadores que coincide con el Festival de la Sidra, aunque no lo hace por competir, sino como gesto entrañable y guiño a sus vecinos en una fecha tan especial para la localidad. Lo hace desde que es regidor, hace 9 años, y en vez de escanciar los seis culetes de rigor lo deja en cinco y se bebe el sexto para quedar así fuera de las calificaciones y, por tanto, del certamen.

Cañal repitió esta tradición este fin de semana, en concreto, el domingo, aunque hubo una pequeña variación respecto a ediciones anteriores. Esta vez dio a beber dos de los que escanció: uno al presidente del Principado, Adrián Barbón, y otro al alcalde de León, José Antonio Diez. Fue una forma de agradecimiento a ambos por su implicación con la gran cita naveta en torno a la sidra. A Barbón, por "apoyarla siempre" y al regidor leonés "por lo bien que se portó con nosotros cuando presentamos allí el festival y por acompañarnos".

"Desde que soy alcalde participo siempre en el campeonato de escanciadores, no porque tenga yo mucha idea, sino para animar la participación y como reconocimiento a la labor que hacen los escanciadores por la cultura sidrera. Normalmente de los seis culetes echo cinco y el sexto lo bebo para que no me puntúen. Pero este domingo quise ofrecerle un culete tanto al presidente del Principado como al alcalde de León", señala Cañal.

El regidor explicó sus motivos al público cuando lo hizo. A Barbón "por ser un asiduo al festival, que siempre está con nosotros". Y a Diez porque "presentamos la cita en León y se portó más que bien con nosotros". "Le invitamos y pensamos que no iba a venir, porque alcaldes de grandes ciudades del nivel de Oviedo o Gijón es complicado traerlos a Nava. Pero el alcalde de León vino. Él y su mujer son personas muy afables y compartieron con nosotros la comida en la calle", señala el regidor naveto.

Cañal destacó que la jornada del domingo es siempre "entrañable"y lo volvió a ser esta vez, en compañía de muchos vecinos y visitantes cuya presencia agradeció.