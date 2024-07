"El concierto del sábado en Candás va a ser único y especial, estoy muy ilusionado"

Pipo Prendes se reencontrará este sábado con su querido Candás. El músico actuará en las fiestas de San Félix en el marco de su gira "Cielo", con un concierto en el muelle local que, adelanta, será "único y especial". "Estoy muy ilusionado", reconoce.

–Este sábado regresa a casa. ¿Cómo está viviendo las horas previas?

–Hace siete u ocho años que no doy un concierto de estas características en Candás y estoy muy ilusionado, porque además es en un sitio esplendoroso como el muelle. Va a estar toda la banda, que son cinco músicos, y haremos un importante despliegue de luces y sonido. Será un concierto único y especial, con temas relacionados con Candás y me encantaría que el público participase conmigo.

–¿Siente más responsabilidad por tocar en casa, ante sus vecinos y amigos?

–Hay una cosa que agradezco al universo, cuanto más va pasando el tiempo más grado de responsabilidad siento y más mariposas tengo en el estómago. Creo que son alacranes lo que tengo en el estómago. Esa tensión la agradezco y disfruto porque estoy a la vez templado, pero excitado. Estoy como esos luchadores de judo que están muy concentrados. Agradezco sentirlo tanto, y si eso da como resultado que luego la gente disfruta, mucho mejor.

–Dice el refranero español que "nadie es profeta en su tierra". Usted es un ejemplo de lo contrario.

–Tengo que decir, con toda la humildad, que me siento muy querido en Candás, y es recíproco. Lo que siento por este pueblo es tanto que ya es indescifrable. Me siento Candás.

–El concierto de este sábado se enmarca en las fiestas de San Félix, ¿qué recuerdos le vienen a la memoria?

–Recuerdo cuando se fundó el Festival de la Sardina, que mi hermano formaba parte de Sofeca; también estar en la mili y que me diesen permiso para poder venir. Pensar en las fiestas de San Félix es recordar mucho la guitarra. Venía al muelle con mi grupo de amigos y tocábamos mucho. Un año también pusimos un puesto de sardinas...

–Está inmerso en plena gira, pero ¿tiene algún proyecto más en marcha?

–Estamos con muchísimos proyectos. Estamos grabando el videoclip de un tema nuevo, "Ay, Madrid", que presentaremos este año. Además, puedo adelantar que el 19 de octubre participaré en el desfile del Día de América en Oviedo, en el que el país homenajeado es Puerto Rico. Y cuando me lo propusieron se me ocurrió escribir un tema, "Mi Puerto Rico", que estrenaremos a principios de septiembre. Y está pendiente de salir una canción que me encargaron para Les Cigarreres.

–Con una agenda tan desbordada, ¿se plantea el final de su carrera o será de los que estén en el escenario hasta el último día?

–El tiempo pasa y yo llevo 42 años sobre los escenarios, pero habiendo hecho un análisis profundo sobre este tema, que lo he hecho, creo que estoy en el mejor momento de mi carrera. Noto que hay un público deseoso de escuchar canciones como las mías. La "generación silver" es mucho más activa y dinámica que antes, la gente mayor de 50 años sale, viaja, va a conciertos...

–Hace unos días grabó un vídeo denunciando la situación de la Ciudad de Vacaciones de Perlora.

–Sí, iba a grabar otro vídeo para las redes sociales y tenía pensando decir alguna frase al final sobre la situación, pero cuando vi cómo estaba cambié todo lo previsto y desde la indignación escribí el texto que luego reproduzco en el vídeo. Por suerte, hay que decir que desde la Administración me escribieron rápidamente, diciendo que lo habían visto y que eran conscientes de la necesidad de hacer algo. Yo les pedí que empezasen por la limpieza y a los días ya habían recogido la zona. Los líderes políticos tienen que resolver y puede haber cosas más difíciles que otras, pero eso no es excusa. Se acabaron las tibiezas.