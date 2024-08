"Estrenar en el Salón es un reto para las compañías y un orgullo para todos nosotros"

El XXXIV Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás arranca esta noche, a las nueve, en el Teatro Prendes. Serán trece sesiones de teatro, con once estrenos. Alain Fernández es el director del Prendes y el responsable de que este encuentro, patrocinado por LA_NUEVA_ESPAÑA sea un referente en Asturias.

­–¿Cuáles son las novedades del Salón de este año?

–En primer lugar, serán trece compañías teatrales y no doce, como hasta ahora, las que representen sus obras en el Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás. Pero contamos con otra novedad. Uno de los "premios Aurora", el del Público a la Mejor Función, llevará el nombre de la Fundación Caja Rural de Gijón. Son muchas entidades privadas las que apuestan claramente y cada vez más por el teatro costumbrista asturiano y les agradecemos este apoyo tan fuerte. Se trata de un Salón con 34 ediciones seguidas. Creo que es la única manifestación teatral que existe en Asturias con estas características y nos sentimos muy orgullosos.

–Este año no está programada la Tarde de Sainetes.

–Precisamente porque el Salón se celebra durante trece días y este año son trece las compañías que participan representando sus obras teatrales. Una de las compañías que debido a la pandemia había hecho un paréntesis y no actuaba ha querido volver al Salón. Se trata del grupo de teatro Refaxu, de Blimea. Nos pareció más adecuado aumentar el número de compañías, sustituyendo la "Tarde de Sainetes" por un estreno teatral, que incrementar los días del Salón. Además, estamos a la espera de que los autores actuales escriban nuevos sainetes frente a los clásicos que el público ya conoce.

–Ha habido un aumento de público en la última edición. ¿Espera que siga creciendo?

–Cualquier persona que organiza un evento de este estilo quiere que siga aumentando el número de espectadores. Me siento satisfecho por los niveles de asistencia que estamos alcanzando y que son superiores a los de antes de la pandemia. Nos gustaría seguir creciendo y creemos que cada año estamos sembrando más para seguir aumentando en espectadores. Esto también lo facilita la repercusión en los medios de comunicación y redes sociales. Queremos llegar a todas las franjas de edad. Es nuestro empeño: atraer cada vez a más gente. Además, estamos formando público. Quienes se acostumbran a ver teatro costumbrista durante el Salón se anima a seguir acudiendo a otro tipo de teatro.

–¿Cuál es la clave del éxito?

–La del Salón se basa en varios pilares. El primero intentar que compañías se sientan cómodas, como en su casa. Consideramos que el Prendes es la casa del teatro costumbrista asturiano. También que los trabajadores del teatro se encuentren implicados en su programación, un empeño mío durante todo el año. Por eso, cada mes tenemos reuniones, les consulto sobre diferentes aspectos y la intención es que se sientan como parte integrante del Prendes como entidad. Y lo más importante: cuidar al público. Que se sienta cómodo, que venga como se venía antiguamente al típico cine de barrio, donde la gente se reencuentra está como en casa.

–¿Cada año hay más abonados al Salón?

–Efectivamente, hemos doblado el número de abonados que teníamos antes de la pandemia y esto significa que la gente quiere seguir viniendo a disfrutar, sin sobresaltos. Ocupan la misma butaca cada día, se reencuentran cada noche y existe complicidad entre todos.

–También se reencuentran las propias compañías en el Salón.

–Este encuentro anual en el teatro Prendes de Candás es como un seminario intensivo para las propias compañías. Se vienen a ver unos a otros. Se parece a un congreso en el que comparten, examinan y se analizan a ellos mismos. Es un ambiente muy familiar donde los tres pilares, las compañías, el público y los trabajadores, hacen una convivencia de trece tardes en las que todo encaja. Insisto en que es un empeño mío año tras año.

–¿La renovación del público está vinculada a la propia del teatro costumbrista asturiano?

–Por supuesto, la renovación del público responde a la renovación de las temáticas del teatro costumbrista asturiano. Hay compañías que siguen representando a clásicos, como las obras de Pachín de Melás o Eladio Verde, pero debemos destacar la renovación de las temáticas costumbristas sobre todo de la mano de José Ramón Oliva, que ha señalado el camino para muchos autores. Renuevan el texto, pero también la escenografía, el sonido o la iluminación.

–Algo que también se reconoce en los "premios Aurora".

–Hace dos años instauramos el premio al mejor espacio sonoro, que no deja de ser un atractivo más para que las compañías mejoren sus representaciones. Frente a la estampa estática de la Asturias de verdes campos que antes se representaba se ha evolucionado hacia una Asturias dinámica y con diferentes tramas. La forma de enfrentar estas nuevas temáticas se traduce en modernizar la escenografía e incluso interaccionar con el patio de butacas. Esto ayuda a renovar al público y rejuvenecerlo. Vienen muchas familias completas y también mucha gente joven y no sólo de Candás.

–La elección del horario se ha evidenciado como un acierto.

–El cambio de horario, a las nueve de la noche, nos vino dado por la pandemia. Está claro que las costumbres han cambiado y lo hemos visto en el Prendes. La gente prefiere tardear a trasnochar. Sobre el cambio de horario, tengo que reconocer que yo me resistía porque las once de la noche era un horario simbólico para el Prendes, incluso era el mismo cuando se proyectaba el "No-Do" que llegaba en tren, desde otros cines de Gijón. Pero hay que reconocer que el cambio de horario, a las nueve de la noche, nos ha abierto las puertas a que exista esa renovación del público. Ha sido un grandísimo acierto que repercute también en la hostelería y el comercio de Candás porque después de las funciones son muchos los que deciden ir a cenar o a disfrutar de un buen helado, por ejemplo.

–El Salón acoge once estrenos. Las compañías siguen eligiendo Candás.

–Nos parece maravilloso que los grupos de teatro arriesguen para presentar en el Salón sus nuevas obras. Tengo claro es que esto es debido a algo muy importante: que LA NUEVA ESPAÑA está presente con una crítica diaria de cada obra. Hace posible que las compañías puedan conocer, después del estreno, cuál es la valoración de su trabajo. Es un plus, sin lugar a dudas. También el hecho de estrenar ante los compañeros de otras compañías y ante un público numeroso. Estrenar en Candás supone el pistoletazo de salida de una función que luego representarán el resto del año por toda Asturias y fuera. Es un reto para las compañías y un orgullo para todos nosotros. Lo agradecemos mucho porque sé lo que significa estrenar.

–¿Qué le dicen las compañías cuando empieza a organizar una nueva edición del Salón?

–Desde hace tres años he instaurado un evento que me parecía fundamental. Se trata de "Los Desayunos del Prendes". Una reunión que celebramos en el centro polivalente La Baragaña un sábado del mes de marzo en la que invitamos a todas las compañías alrededor de un café y que sirve para hacer balance de lo que fue el Salón anterior y valorar qué se puede mejorar. De un encuentro como este surgió el "premio Aurora" al mejor espacio sonoro y también se decidió que debía haber un jurado artístico y otro técnico dependiendo de las diferentes categorías del premio.

–Las compañías espera el Salón como uno de los encuentros del año.

–Claro que sí. Se convierte en un punto de encuentro para todas las compañías de teatro. Saben que van a coincidir, van a intercambiar opiniones, también ideas. Se nota cuando termina cada función y quieren saludarles, felicitarles y hablar de su trabajo. Es algo que yo valoro mucho. Hay una admiración mutua entre todas las compañías que hace que cada una quiera estar a la altura de quienes admiran. Sin darse cuenta, cada una de ellas va mejorando y se llega a un muy buen nivel.

–¿Hay dificultades para organizar cada nueva edición?

–Dificultades para organizar no he tenido. Quizás para descartar alguna compañía, pero cada vez me resulta más fácil organizar este Salón porque las compañías son cada vez más profesionales y se implican más. Los que vienen se sienten cada vez más orgullosos, más reconocidos. También es interesante destacar la incorporación de gente joven en los grupos de teatro. Por eso nos gusta reconocérselo en la gala de los premios "Aurora".

–¿Qué puede avanzar de la próxima gala?

–Este año habrá un homenaje a la gente que ama, que siente amor y pasión por el teatro costumbrista asturiano. Desde hace trece años, desde una sugerencia del gran Arsenio González, me empeño en escribir una obra de teatro para la gala de premios. Este año lleva por título "El diario… de Gala", un guiño al "Diario de Noa", porque se sucederán varias historias de amor sobre gente que ama y vive para, hacia y en el teatro.