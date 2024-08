Así son los ensayos en vaqueros que mantienen vivo el teatro costumbrista de Candás

Silencio en la platea, se abre el telón. Comienza una nueva función del Salón de Teatro Costumbrista de Candás, que se extenderá hasta el próximo 30 de agosto. Sobre el escenario, un nutrido grupo de actores se afana por arrancar las carcajadas de un entregado público. Todo queda reducido a eso, los largos meses de ensayo y las intensas horas de trabajo. ¿El objetivo? Que el espectador salga de la función con el deseo de volver a ver la siguiente. Pero conseguir eso no es nada sencillo, requiere un importante trabajo en equipo de se inicia con las primeras letras del guión y finaliza cuando se apagan las luces del teatro. "Todos queremos que salga bien y que el público disfrute. Tanto las compañías como nosotros", asegura María Viña, trabajadora del Teatro Prendes.

Son poco más de las siete de la tarde. En una hora y media las puertas del teatro candasín se abrirán para empezar a recibir al público, pero dentro aún queda mucho por hacer. Los actores de la compañía "Xana", de Perlora, se encuentran inmersos en el último ensayo general tras acabar de montar el escenario, las luces y el sonido. Van con vaqueros y playeros. "Unos meses antes voy contactando con todas las compañías para saber qué necesitan. Les pregunto el tiempo de montaje y desmontaje, necesidades de sonido y luces, si van a tener algún tipo de proyección, si van a hacer ensayo...", explica sobre la organización del salón, patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA. Por suerte, "todas llevan años colaborando con el salón y saben los equipos de los que disponemos. Si necesitan algo puntual, normalmente lo traen directamente. Es un lujo trabajar con ellas".

El día de la función todo debe funcionar como un engranaje perfecto. Viña es la encargada de abrir el teatro para que las compañías descarguen el material y puedan empezar a montar la escenografía. Cada una se organiza teniendo en cuenta sus necesidades. Algunas llegan a primera hora de la tarde, otras deciden no ensayar y con tener tiempo para el montaje es suficiente. En el caso del grupo de teatro Carbayín, por ejemplo, prefieren "montar por la mañana y por la tarde hacer una especie de ensayo general". "Preferimos que nos sobre tiempo para relajarnos antes de la función, no que esté todo muy atropellado porque no siempre resulta eficiente", indica su director, José Ramón Oliva.

Así son los ensayos que mantienen vivo el teatro costumbrista de Candás. / Mara Villamuza / LNE

Pocos como él conocen los entresijos del salón costumbrista de Candás. Llevan colaborando con el mismo desde hace dos décadas. "Por los grupos y los actores que participan en el salón, se puede decir que Candás es el referente en Asturias en cuanto a teatro costumbrista. Están los grupos más punteros, hay muchos estrenos absolutos y encima están los premios Aurora. Por eso aquí las compañías siempre llevan lo mejor", asegura.

Si en el teatro el trabajo comienza meses antes, en las compañías no difiere mucho. Los ensayos suelen iniciarse cuatro meses antes de la primera función. Mientras los actores van dando vida al guión, los equipos de diseño hacen lo propio con la escenografía, que debe poder adaptarse dependiendo de dónde se vaya a representar la obra. "No siempre actuamos en un teatro como el de Candás, a veces lo hacemos en casas de cultura más pequeñas y tenemos que estar también preparados", indica.

Por suerte, "el teatro Prendes es uno de los mejores en cuanto a equipamiento, además tienen sus propios técnicos que te ayudan a descargar el material y se encargan de las luces y el sonido. Tú prácticamente solo tienes que ir a montar y ensayar".

Técnicos como Viña y su compañero, Javier Pérez, que durante este mes de agosto trabajan sin descanso en bambalinas. "El verano en general en Candás es muy intenso. Comenzamos con el festival de títeres, el cine al aire libre y ahora el salón de teatro costumbrista", reconoce este último. De ellos depende, en gran medida, que la función salga perfecta. Durante el tiempo que dura la obra se encargan de estar pendientes de cada mínimo detalle: cuándo meter la música, en qué momento deben cambiar la iluminación, bajar el telón si hay un descanso entre medias... "Aquí se va a piñón y se trabaja mucho", insisten.

Solo hay que verlos en funcionamiento. Mientras uno coloca los focos en la posición que marca el director de la obra, el otro juega con las luces para conseguir el ambiente adecuado a aquello que se va a representar. Aconsejar a las compañías sobre el punto más idóneo para montar la escenografía, adaptar el volumen de los micrófonos para que la voz de los actores se oiga hasta en la última fila del salón de butacas... "Aunque lo traemos todo muy medido siempre hay que estar pendientes y ultimar algún detalle", indican los actores del grupo "Xana".

Y es que una vez parece estar todo listo toca comprobar qué en la práctica funciona. "Más alto el tono de voz, si el del primero está a un nivel nosotros nos mantenemos". "Nos colocamos mirando para el público". "¿Estáis cómodas en esa posición?". "Con más ganas, repetimos desde el principio". Frases que Rosa Ana Muñoz, directora del grupo de Perlora, repite una y otra vez durante el ensayo general. En los próximos días muchos de sus compañeros harán lo mismo en ese mismo escenario.

"Las obras de teatro están muy vivas, sobre todo en las primeras representaciones. De la primera vez que la haces a la última cambia mucho. Hay veces que alguien dice una frase improvisada que funciona y la añadimos; o todo lo contrario, algo que pensábamos que iba a funcionar no tiene la respuesta que esperábamos en el público... Todo eso se va adaptando", indica Oliva. En su caso, por ejemplo, tras haber hecho ya tres representaciones de "Por un puñao de castañes" han decidido incorporar una sorpresa final a la obra que pondrán en práctica por primera vez en Candás el próximo 25 de agosto.

Pero no todo el trabajo se realiza sobre o tras el escenario. Ana Rebón lleva siendo taquillera del Teatro Prendes desde hace dos años. "El salón es mucho jaleo, agosto es el mes de más trabajo del año", asegura. Su responsabilidad va más allá de esperar tras la ventanilla para vender al público sus entradas. Al igual que su compañera Viña, meses antes empieza a introducir en el sistema las compañías que participarán este año en el salón y monta los planos para la venta de abonos. "Este año tenemos muchos más que el pasado, estamos rozando ya los cincuenta", indica.

Ella es la encargada también de las redes sociales del teatro, que están teniendo un gran empuje gracias a su dedicación. Este año, como novedad, han ido publicando vídeos de presentación de las compañías. "Se lo comente a Alain Fernández, director del teatro, y le pareció muy buena idea. Les pedimos los vídeos a las compañías y todas nos lo mandaron", afirma. Rebón nunca pensó llevar las redes sociales de ninguna entidad y mucho menos que llevase "tanto trabajo, pero se nota mucho".

Otra novedad es la realización de un vídeo promocional que fueron poniendo los últimos meses antes de las películas para ir anunciando el salón. En ese caso, "fue idea de María, pero yo lo hice". "Esto es un trabajo en equipo. Desde Alain, que es el que nos dirige, hasta todos los que trabajamos en el teatro, y las propias compañías", añade Viña. Porque sin ese perfecto engranaje, el Salón de Teatro Costumbrista de Candás no sería lo que es a día de hoy, uno de los espacios más importantes y relevantes para la cultura asturiana.

En este éxito es, sin duda, figura clave el propio Alain Fernández. El director del Teatro Prendes se ha volcado con el desarrollo de este proyecto desde el primer minuto. "El año pasado acabó la gala y ya nos estaba hablando de la de esta edición", resaltan sus compañeras. Él es el encargado de diseñar el que será el broche de oro del salón, una gala cargada de sorpresas que este verano lleva por título "El diario de... gala". "Lo más importante en esta vida es el amor, y por eso vamos a descubrir historias de amor... Algunas de ellas sorprendentes", señala la sinopsis. En el transcurso de este espectáculo se entregarán los premios "Aurora Sánchez de teatro costumbrista asturiano".

Todo este trabajo que nunca se ve es también el responsable de que el salón vaya cada vez a más, incrementando el número de espectadores con cada nueva edición y logrando llegar a más generaciones. "Es un teatro que siempre gustó. Es verdad que antes estaba más enfocado a la gente mayor, pero ahora ha habido una renovación y estamos consiguiendo atraer a un público más joven", destaca José Ramón Oliva.

En ello ayuda mucho que compañías como "Xana" hayan decidido incorporar actores menores a su plantilla. "Estoy muy contenta con el trabajo de los niños", asegura. En su caso, decidieron dar el paso coincidiendo con el cuarenta aniversario del grupo. "Aunque fue durante la pandemia, en 2022 decidimos hacer un homenaje y juntar al grupo de adultos con el infantil. Hicimos como un repaso por las obras que habíamos representado en estos años y ellos hicieron la primera de todas", explica Josefina Fernández, que lleva en el grupo perlorino desde su fundación en los años ochenta.

Lo que iba a ser una unión temporal acabó convirtiéndose en definitiva, y "no pudimos tomar mejor decisión". "A ellos les encanta, tienen muchas ganas, y sirve también para atraer a público de otras edades porque al final tienen amiguinos que vienen a verlos y que también quieren apuntarse al grupo. Ya hay muchos esperando para el próximo curso", destaca.

En Candás, pueden presumir, además, de tener un público muy fiel desde hace años. No en vano el salón tiene ya treinta y cuatro ediciones. "El público responde siempre muy bien. Mucha de la gente que viene lleva haciéndolo años y ya es conocida. Al final son obras fáciles de ver y la gente joven está empezando a animarse también. Aunque también hay mucha gente de fuera", señala Rebón. El cambio de horario, a las 21.00 horas, también ha sido fundamental en todo ese proceso. "Se nota muchísimo. Los establecimientos de alrededor lo dice, que los día que hay teatro costumbrista hay muchísima más gente. Al final aprovechan para venir antes a tomar algo y se acaba a una hora a la que pueden ir a cenar", señala la trabajadora.

Todo ello es un ejemplo más de que el teatro costumbrista asturiano está más vivo que nunca y que en Candás late cada vez "con más vigor".

