Sariego brinda por los 50 años de San Pedrín en la cueva de Narzana: "Para nosotros es un sentimiento"

"Santo yes, bramante Señor", proclamó a mediodía de ayer Roberto Mata, párroco de Sariego, en la cueva de San Pedrín, en Narzana. Allí, un año más, centenares de vecinos y visitantes se cobijaron para pedir y agradecer al santo. También se resguardaron del orbayu, "que no puede faltar en una fiesta asturiana", apuntó el sacerdote. Fue una emotiva jornada en la que Sariego celebró los cincuenta años de la recuperación de esta fiesta.

"La tradición se remonta mucho más atrás, desde pequeña la vivimos", explicaba la vecina Ludi Arboleya, desde el prau de la fiesta. "Fue en 1974, sin embargo, cuando un grupo de vecinos tomaron las riendas para organizar así la fiesta. Desde 1975 hay motocross, por ejemplo", añadió el alcalde saregano, Saúl Bastián, sobre una fiesta que ha revalidado recientemente por cuatro años más su estatus de Interés Turístico Regional.

La imagen de San Pedrín en la cueva tomada poco antes de la misa. / Á. R.

La eucaristía, en asturiano, comenzó con las notas de la canción popular "Axuntabense" en las voces del Coro Santiaguín. Una acústica envidiable y un cuidado sistema de megafonía distribuido de punta a punta de la cueva hicieron resonar los cánticos con fuerza. En la escenografía también influyeron las nuevas luces, por las que el sacerdote se mostró agradecido.

"Cualquier día me ficha el Ayuntamiento para concejal, estamos todos siempre en lo mismo. Eso es lo importante para que Sariego vaya para arriba", apuntó Mata, arrancando las risas al público. "Que cruxan esas manos, no podemos festejar si estamos enfadaos" o "tanto asturiano pa arriba y pa abajo que me dejé el Padre Nuestro", fueron algunas de las frases más divertidas del párroco durante la misa, en la que también se acordó, con toda la solemnidad, "de los que hoy no pueden estar aquí". Aunque hay quién dice que el orbayu restó asistencia, de lo que nadie tenía dudaba ayer en Sariego es de que "San Pedrín crece".

"Para nosotros es un sentimiento. La gente joven ayuda mucho, viene una generación muy fuerte detrás, que trabaja mucho y que lo siente suyo", celebraba, tras la barra del bar del prau la fiesta, Marcos García, presidente de la Comisión de Festejos San Pedrín de la Cueva.

Sareganas con el traje regional a la entrada de la cueva. / Á. R.

El relevo generacional, fundamental para mantener la tradición, es algo de lo que más orgullosos se sienten en el concejo y la parroquia de Narzana.

"Tenemos que agradecer a la comisión que siga tirando por esto. Hay gente joven y eso es maravilloso", destacó el regidor. También el cura echó un capote a la organización a la hora de la colecta de la misa. "A ver si damos algo más para pagar a los músicos y ayudar a la comisión de fiestas", exclamó Roberto Mata.

Con mucha gente de fuera, el vermú en la carpa se alargó. "La mayoría hoy comemos en casa con toda la familia, aunque también hay gente que tiene costumbre de traer la comida al prau", explicaban los vecinos.

La Banda de Gaitas Llariegu animó los primeros culetes del día y también interpretó durante la misa el himno de Asturias. El colofón fue la interpretación del himno de Covadonga,, justo antes de que el Coro Santiaguín, que también lleva cincuenta años asistiendo a esta especial celebración del concejo saregana, ofreciera un pequeño concierto en la cueva.