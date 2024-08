La boda de "Puente Arriba" del grupo de teatro de Piloñeta (Nava) pone al público en pie

Lleva poco tiempo en la escena, pero la compañía "Puente Arriba", de Piloñeta (Nava) se ha ganado un lugar destacado en el XXXIV Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás, que patrocina LA NUEVA ESPAÑA. Tener a una figura como José Ramón Oliva asumiendo la dirección y la autoría de los textos que representan es una garantía, pero también lo es contar con intérpretes con mucha autoridad en el escenario. David Prieto y Pepa Ortega derrochan talento y fuerza interpretativa lo que les hace ganarse al público de inmediato. Lo consiguieron, de nuevo, el miércoles en el teatro Prendes en el estreno de "Hasta que to má nos separe", de José Ramón Oliva. La compañía naveta se llevó la primera ovación del Salón, con el público puesto en pie y aplaudiendo con ganas. Un público que se rió desde el inicio de esta comedia que hace años también puso en escena la compañía "Rosario Trabanco".

El público, en pie, aplaudiendo a la compañía de Piloñeta. | G. B.

En un pueblo asturiano se celebra una boda y lo que debería ser motivo de alegría acaba convirtiéndose en problemas y enfrentamientos entre las dos familias, lo que dará lugar a situaciones muy divertidas. Al final se impone la cordura, se liman asperezas y se llega a un desenlace satisfactorio para todos.

Colas para entrar al Salón, en el teatro Prendes. | G. B.

David Prieto y Pepa Ortega interpretan en esta obra a los padres del novio, asumiendo el protagonismo con una actuación soberbia. Ella imprimiendo un carácter que me hizo recordar a Irene Gutiérrez Caba en las tablas demostrando la importancia de "ser del teatro". Ortega tiene un potencial como actriz que nos hará disfrutar de grandes papeles en la escena. Algo similar le pasa a David Prieto. Quienes le conocimos en el Prendes, hace pocos años, ya le vimos como un actor con carisma, que conecta con el espectador desde que pisa el escenario. En esta ocasión no sólo se gana al público por su papel de marido resignado sino que hace un cambio de registro que impacta y no deja indiferente a nadie. Ortega y Prieto podrían hacerse con el "Aurora" a los mejores protagonistas del Salón de este año. El talento demostrado el miércoles lo avalaría.

Muy destacado también fue el trabajo de Pablo Martínez Sancho, que interpreta al novio de la boda. Es un buen actor y construye bien al personaje en esta alocada celebración. También borda su papel, de camarera en el convite de la boda, Elisabeth Campo. Lo hace con gran acierto y grandes dosis de humor.

Una puesta en escena dinámica, entretenida y con golpes de humor que hicieron aplaudir y reír con ganas al público.

La obra, con tintes de comedia italiana, se desarrolla con una sobria escenografía y fue original y curioso ver cómo los personajes se comen, en escena, el suculento menú de boda a base de sopa caliente de gallina y arroz con costillas. Una celebración que termina con felicidad, tanta como entregó la compañía al público que abarrotó el teatro Prendes.

El teatro te elige, aseguró una vez la gran actriz Nuria Espert. Y esta verdad se hace evidente en multitud de intérpretes que han sostenido una carrera con un talento sobresaliente. Si a esto le sumas la exigencia, la ambición y una pasión entregada hacia la profesión, el resultado se convierte en algo potencialmente indiscutible.

Esto ocurre en muchos casos del teatro profesional, con personas que entregan su vida a este oficio, pero también sucede con actores y actrices que tienen una trayectoria laboral que nada tiene que ver con la interpretación, al tiempo que dedican un espacio de su vida a la escena. Su autoridad sobre las tablas de un teatro resulta natural y la conexión con el público es inmediata y duradera.

Por tanto, que la compañía sea profesional o calificada como aficionada supongo que acaba siendo, sobre todo, una cuestión puramente mercantil. En muchas críticas que se han publicado durante estos últimos años sobre las obras del Salón he incidido en que todas las compañías demuestran sus ganas de hacer teatro, pero no todas consiguen atrapar al público con un trabajo audaz y sólido. El grupo "Puente Arriba" va camino de hacerse uno de los imprescindibles.

El Salón entra en su recta final con las tres últimas funciones que destacan por su intachable calidad. Esta noche le toca el turno al grupo de teatro "El Hórreo", de Luarca (Valdés) que pondrá en escena "Lila la lía", una adaptación libre de Mayusa J. Banciella de la obra "Mi suegra es increíble", de Javier Escribá. Chusa Juarros dirige y protagoniza este nuevo trabajo de "El Hórreo" en el que también interviene Juanjo Alonso Tresguerres y Josefina Lombán, entre otros. La representación contará con la colaboración especial de la escritora asturiana Maxe Guillón.