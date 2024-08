La maestría de "El Hórreo" vuelve a salir a escena en Candás

La apuesta por un teatro costumbrista renovado, de enorme calidad, hondura y compromiso. Es lo que representa el trabajo de Chusa Juarros y Juanjo Alonso Tresguerres que desde febrero de 2023 decidieron iniciar una nueva andadura con "El Hórreo", compañía teatral de Luarca (Valdés). Estudian y se toman muy en serio los proyectos que deciden levantar y que van más allá de una comedia. Destaco las palabras que emplea el dramaturgo Juan Mayorga cuando asegura que una obra debe tener acción, emoción, poesía y pensamiento. Esta ecuación la resuelve "El Hórreo" con maestría tanto en el germen de sus funciones como en su gestación y posterior representación.

Claro ejemplo de cómo debe evolucionar el teatro costumbrista asturiano aportando, además, un identidad muy personal con la que se ganan reconocimiento y prestigio.

"El Hórreo" estrenó en el XXXIV Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás, que patrocina LA NUEVA ESPAÑA, "Lila la lía", una adaptación libre que hace Mayusa J. Banciella de la obra "Mi suegra es increíble", de Javier Escribá.

La difícil relación que mantiene Lila con su yerno Jacinto desde que fue a vivir a la casa de su hija Rosa acaba por romper la convivencia entre los tres. La suegra decide abandonar la casa. Pero un golpe de suerte hace cambiar la relación de la pareja con Lila, aunque necesitan que la suegra regrese de forma inmediata.

El regreso de Josefina Lombán a la escena con "El Hórreo" fue una alegría para los seguidores de esta compañía. Su personal talento para el teatro imprimió carácter al personaje de suegra que interpreta en esta obra. A Lombán le brota la palabra como si fuera el resultado de un ejercicio de concentración y reflexión aunque sus diálogos parezcan ocurrencias de alguien que sienta cátedra y toma decisiones indiscutibles. Su intervención en "Lila la lía" fue brillante.

No sería la primera vez que aseguro ver a Chusa Juarros como una de las mejores actrices de la escena asturiana. Tiene carisma, vis cómica, es arrolladora en las tablas y posee una fuerza interpretativa que consigue mantener el nivel de principio a final. Pero no sólo es una gran actriz. Está demostrando capacidad para la creación de piezas teatrales de enorme calidad. Montar una función cada año de gran nivel no es fácil y Juarros, junto a su equipo, lo están consiguiendo. La actuación de Chusa Juarros en esta obra la vuelve a situar como la gran actriz que es y que trasciende a la comedia.

Juanjo Alonso Tresguerres es otra pieza clave en esta compañía. Con una estudiada construcción de su personaje, el actor incorpora guiños a la comedia americana que ensalza el tono de la comedia. Impecable en su interpretación.

Un acierto también fue la actuación de Belén Pérez Soto e Irene Fernández que interpretan a dos hermanas que trabajan como notarias y reclaman la presencia de Lía. Con grandes dosis de humor, convencen con sus interpretaciones.

La obra, que se desarrolla un 23 de junio, incorpora un texto sobre la noche de San Xuan que interpreta Begoña Moncada como una joven xana. Y lo hace con una cuidada puesta en escena en la que se combinó a la perfección la música y la luz. La ambientación y el espacio sonoro es otro elemento fundamental en las nuevas obras de "El Hórreo". De esta tarea se encarga desde hace años Alberto Alonso Juarros y el viernes demostró, una vez más, que su talento musical se pone al servicio de una cuidada puesta en escena. Y acierta. La música acompaña a la trama tanto en los momentos más cómicos como en los que tienen carga emocional. Cada compás tiene ubicado el momento más pertinente en la obra y el resultado es sobresaliente.

La obra se desarrolla en una floristería y se escucha el ruidoso ambiente exterior cuando se abre y cierra la puerta en negocio. Por cierto, que en una ocasión se escuchó la voz de Joaquín Fernández, emblemático actor de la compañía y hoy retirado de la escena, que se encuentra con Rosa de vuelta a la floristería.

El Salón finaliza esta noche con el grupo de teatro "Carbayín" (Siero) que pondrá en escena "Por un puñáu de castañes", de José Ramón Oliva, director también de la compañía y protagonista de este trabajo. El resto del elenco lo forma María Villa, Nacho Fernández, Ángel Mario Ordiales, Inés González y David Prieto. "Carbayín" es una de las mejores compañías de teatro costumbrista en Asturias con una larga y respetada trayectoria. El pasado año recibió los premios "Aurora" a la mejor función por la obra "Rififí a l’asturiana"; al mejor actor, que se llevó Nacho Fernández; a la mejor actriz para Nati Fernández y al mejor secundario que fue a parar a José Ramón Oliva.