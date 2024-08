El "planazo" de Irene Villa en Carreño: un "paseín inolvidable" en triciclo eléctrico

A la periodista madrileña Irene Villa hay una actividad en Carreño que le parece un "planazo". Así se refería hace unos días en sus redes sociales al "paseín inolvidable" en triciclo eléctrico que pudo hacer por el concejo costero –donde pasa días de descanso, ya que tiene una casa por las inmediaciones–. Al finalizar no podía por menos que felicitar a José Manuel Muñiz, la persona que está detrás de una nueva empresa de turismo activa y, sobre todo, inclusiva, que va a cumplir un año en el concejo y de la que pudo disfrutar con su madre y su hermana. Se llama Los Pilares de Carreño y detrás de la misma está el interés de Muñiz por dar a conocer el territorio donde tiene sus raíces, del que está enamorado, impulsando un turismo amable y sano.

"Trabajamos para que nadie se quede atrás", dice Muñiz. Y bien podría ser el eslogan de esta empresa de alquiler de bicicletas eléctricas –para hacer "rutas terapéuticas", como bien apuntó Irene Villa–, ya que es una de las premisas que siempre tiene presente su fundador. Convencido de que el cicloturismo es un magnífico deporte para conocer nuevos lugares y disfrutar del paisaje al ritmo de cada cual, Muñiz ha montado un negocio en el que ha querido que las familias, los grupos de amigos, las personas con discapacidad y problemas de movilidad también puedan moverse a pedales.

Irene Villa, con la exalcaldesa Amelia Fernández. / I. V.

El 14 de septiembre Los Pilares de Carreño cumplirá un año desde su creación y su fundador cuenta cómo surgió la idea: "Yo siempre he tenido muy presentes a las personas con discapacidad. Me siento muy afín a ellas, entre otras cosas porque primos y amigos míos tienen distintas discapacidades", relata. A eso se añadió que Muñiz pasó hace un tiempo por "una situación muy difícil mía, de bajón anímico que siguió con otras complicaciones hospitalarias". Para rematar "me despidieron de la empresa. A pesar de todo no me vine abajo y creé Los Pilares", relata. Un proyecto al que le metió toda su energía para ofrecer un ocio tranquilo a todo tipo de clientes.

Muñiz asegura que la colaboración con los equipos de gobierno del Ayuntamiento de Carreño ha sido fundamental para la fundación de la empresa: "Se lo tengo que agradecer a los distintos gobiernos, que me han ayudado en todo lo posible. Por ejemplo, sin la cesión de los baños adaptados del polideportivo esto no sería posible", dice. Y cita, "en especial" a la la exalcaldesa Amelia Fernández, "por todo lo que me ha apoyado; de hecho, uno de los modelos de bicicleta que ofrecemos lleva su nombre en agradecimiento".

La madre y la hermana de Irene Villa. / I. V.

La propuesta que hacen desde Los Pilares de Carreño es básica pero efectiva: "Explorar el valle de Carreño, que es precioso, seas más o menos hábil en bicicleta". De ahí que sus vehículos sean eléctricos y tengan modelos clásicos, triciclos, tándem y con carro. Hasta hay bicis para llevar la mascota. Y como complemento, Muñiz además te llena la cesta para un buen picnic y te hace el mejor relato de las paradas históricas, etnográficas o culturales por la zona. "Nosotros fusionamos la gastronomía, la cultura y la historia. Las rutas que proponemos incluyen puntos de interés como localizaciones que aparecen en libros de Clarín, lavaderos, iglesias… para que además de pasar un rato al aire libre puedas descubrir la historia y la cultura del concejo de Carreño. También, junto con el alquiler de las bicicletas ofrecemos un picnic para que los clientes descubran algo de la gastronomía asturiana", dice refiriéndose a sus sándwiches con paté de bogavante, oricios y centollo, junto con unas pastas de Campoamor de Arriondas, detalla Muñiz.

Y como ventaja adicional, los clientes disponen de un asistente de ruta virtual. "Gracias a la red de Destinos Turísticos Inteligentes hemos creado un asistente virtual con el que se pueden ver esos puntos de interés de la ruta localizados en un mapa, con información de interés de cada uno. Y ese asistente virtual también funciona sin necesidad de internet una vez que lo descargas en el móvil", asegura Muñiz. Como para que Irene Villa, que personifica la superación de los traumas de terrorismo y que no se pierde un descenso adaptado del Sella, no considere esta ruta por Carreño como un "planazo".